- Six persones parmi les civils et les forces de soutien rapide (FSR) ont été tués lors de manifestations dans l'état de Khartoum et dans plusieurs autres Etats fédérés , a annoncé dimanche le brigadier général de police Omar Abdul Majid.

Un certain nombre de citoyens et de policiers ont été blessés et nombre d'entre eux ont quitté les hôpitaux après avoir reçu l'aide nécessaire. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. La police s'est engagée dans des poursuites.