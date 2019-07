Soudan: Un comuniqué du CMT sur les événements du 30 juin

Le chef du comité de sécurité du conseil militaire de transition (CMT) , Gen. Jamal Omar a déclaré dans un communiqué publié lundi matin que le CMT conformément à ses responsabilités, avait autorisé les marches de dimanche 30 juin, ces marches ont dévié de leurs cours et objectifs et que certains ont incité les manifestants à se diriger versle Palais de la République et au Commandement Général des Forces Armées, ce qui menait les forces de police à utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants mais certains éléments cherchant la sédition avaient tiré des coups de feu qui en resultaient des morts et des blessés.

Le CMT chargeait les forces de la déclaration de liberté et de changement (FDLC) des excès et des pertes parmi les forces régulières et les citoyens , tout en soulignant que les forces armées, les forces de soutien rapide, les forces de police, l'organe de sécurité et des services de renseignement resteront loyaux et resteront l'œil vigilant de la sécurité des citoyens et de la patrie et que, conformément à leurs devoirs, ils ne pourront accepter porter atteinte à la sécurité , à la vie des citoyens ou à leurs biens.