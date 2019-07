Cote d'Ivoire: Construction et urbanisme - Cobaty s'implante en terre ivoirienne

Après la France, l'Italie, la Suisse, la Bulgarie, le Liban, l'Espagne et Madagascar, la Fédération internationale de la construction, de l'urbanisme et de l'environnement (Cobaty) s'implante en Côte d'Ivoire à partir de septembre prochain.

Cette information a été donnée par Danilo Faggioni, président de Faggioni Sarl, membre de cette fédération, lors d'une rencontre avec ses partenaires ivoiriens le 29 juin dans un espace privé de Cocody.

L'ouverture du bureau Cobaty d'Abidjan est consécutive à plusieurs missions de prospection et de démarches administratives en terre ivoirienne.

« L'ouverture de Cobaty Côte d'Ivoire pourra favoriser les échanges avec les acteurs français et francophones de plusieurs disciplines, créer une synergie des projets ivoiriens et fédérer des centaines d'entreprises étrangères en vue de booster le développement international des entreprises ivoiriennes », a déclaré Danilo Faggioni.

Selon président du bureau ivoirien de Cobaty, cette fédération est un réservoir de professionnels compétents animés d'un même but : la recherche de la qualité professionnelle, la formation et l'accompagnement aux métiers en lien avec plusieurs secteurs d'activités, notamment la construction, l'urbanisme, l'environnement, l'animation et la dynamique d'un réseau international dans un cadre d'amitié et de solidarité à travers les échanges d'expériences.

Cobaty est née en France en 1957. « On ne peut rien construire seul. Aussi, en bâtissant ensemble, en partageant nos expériences et nos savoirs, mais aussi nos doutes et nos incertitudes, nous sommes plus forts et plus efficaces », a justifié Danilo Faggioni, s'agissant du slogan de Cobaty qui est « bâtir ensemble ». Cette fédération compte à ce jour 130 associations fédérées au sein de 11 Districts et 4700 membres.

En Côte d'Ivoire, des responsables de sociétés ont adhéré pour le fonctionnement du bureau d'Abidjan.