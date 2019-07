Congo-Brazzaville: Journée internationale du parlementarisme - L'ONU souligne le rôle des parlements

« Les parlements sont dans une position unique pour promouvoir la cohérence entre les programmes nationaux et internationaux », ont déclaré les Nations unies, à l'occasion de la célébration de l'événement, le 30 juin.

L'Assemblée générale a adopté une résolution instituant la Journée internationale du parlementarisme, en mai 2018, reconnaissant « le rôle des parlements dans les plans et stratégies nationaux et dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité aux niveaux national et mondial ».

Cette journée permet de mettre en lumière le rôle des parlements à travers le monde, mais également de faire le point sur les défis auxquels ceux-ci sont confrontés.

« Le rôle des parlements dans la responsabilisation des gouvernements leur confère la responsabilité cruciale d'aider à créer des gouvernements honnêtes et réceptifs, ce qui est une préoccupation prioritaire pour les peuples du monde entier », a affirmé l'organisation.

Selon l'ONU, les parlements peuvent adopter des lois conformes aux engagements internationaux, adopter des budgets qui préconisent la mise en œuvre de ces engagements et créer des responsabilités pour la réalisation des promesses faites par les gouvernements.

Le rapport du secrétaire général sur l'interaction entre les Nations unies, les parlements nationaux et l'Union interparlementaire (UIP) indique que lorsque les parlements travaillent en étroite collaboration avec les Nations unies, l'organisation est en mesure de travailler plus étroitement avec les peuples du monde, ce qui permet aux parlementaires de communiquer plus facilement leurs préoccupations et leurs aspirations aux Nations unies.

La résolution instituant cette journée invite le système des Nations unies et les États membres « à travailler plus étroitement avec les parlements, ainsi qu'avec l'UIP, sur les questions relatives aux droits de l'homme, à la santé, à l'égalité des sexes, à la paix et à l'autonomisation des jeunes ».

A noter que tous les pays du monde ont une forme ou une autre de gouvernement représentatif. Les systèmes parlementaires se divisent en deux catégories : bicaméraux (avec deux chambres du parlement) et monocaméraux (avec une chambre).

Sur les cent quatre-vingt-treize États membres de l'ONU, soixante dix-neuf ont deux chambres et cent quatorze, une seule. Au total, il y a plus de quarante-six mille parlementaires dans le monde.

Le parlement le plus ancien est l'Althingi, la chambre législative islandaise, fondée en 930.