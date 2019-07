Sénégal: Biennale de Dakar 2020 - L'appel à candidatures est lancé

Les candidatures sont ouvertes du 1er juillet au 15 septembre à tous les artistes africains et de la diaspora, travaillant sur toutes les expressions esthétiques et sur les différentes formes de l'art contemporain.

La quatorzième édition de la biennale de l'art africain contemporain "Dak'Art" se tiendra du 28 mai au 28 juin 2020 dans la capitale sénégalaise. Elle marquera les trente années d'existence de cette manifestation, avec pour thème général «Ĩ'Ndaffa »/ Forger/ Out of the fire ».

« Ĩ'Ndaffa », en langue sérère (une langue parlée au Sénégal), signifie forger. C'est un verbe qui dénote la dynamique et l'action de créer, de recréer et de malaxer. Ce thème général, explique-t-on, renvoie à la création d'un monde nouveau et autonome, qui nourrit la diversité des créativités contemporaines africaines, tout en projetant de nouvelles manières de raconter et d'appréhender l'Afrique, dans un dialogue et une interaction constants avec le reste du monde.

Ainsi, font savoir les organisateurs, à travers cette quatorzième édition de la biennale, le message spécifique du continent au monde est le suivant : comment dépasser le global (ou la mythologie de la globalisation néolibérale) comme grille d'appréhension des relations afin de construire un nouveau réel qui conçoit la simultanéité, la pluralité ainsi que les épistémologies subséquentes dans un schéma que la science appréhende comme une relation quantique ?

« Si le modèle du global a consisté ces derniers siècles en l'extension des schémas des espaces politiques, économiques et culturels de l'Euro Amérique, comment forger une nouvelle manière d'habiter le monde qui ferait droit aux pratiques, pensées, savoirs et cosmologies venant du pluriel du monde, notamment de l'Afrique et de ses diasporas ? C'est ce que la biennale de Dak'Art 20/20 se fixe comme horizon », précisent les organisateurs.

Il s'agira ainsi, selon ces derniers, de forger les mythologies qui permettent de faire face aux défis de la préservation des conditions biologiques de la reproduction de la vie. Mais également, puisant dans les mémoires et les archives plurielles des sociétés, de leur régénération spirituelle par un acte ininterrompu de forger le sens.

Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par e-mail à l'adresse candidature2020@biennaledakar.org et par courrier postal.

Plus d'informations sur //biennaledakar.org/