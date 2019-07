Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Le sponsor officiel Yamaha inaugure son showroom à Abidjan

Le match Côte d'Ivoire-Maroc (0-1), lors de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des nations, a servi de prétexte pour l'inauguration du Showroom de Yamaha, à Abidjan.

A Abidjan, zone3, les invités ont assisté, 28 juin 2019, à la retransmission de la confrontation entre les Eléphants et les Lions de l'Atlas.

L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale et idéale pour la marque pour rassembler ses réseaux et ses clients les plus importants. Tout au long de la retransmission du match, les bouchées ont défilées, étirant le plaisir des convives.

« L'idée c'était de coupler l'inauguration de ce nouveau Showroom avec un événement sympathique où on rassemblerait toutes les parties prenantes.

Nous avons rassemblée notre réseau pour donner une nouvelle dynamique... . », explique Anthony Garçonnet, directeur des opérations de Yamaha Côte d'Ivoire.

L'idée, dira-t-il, c'est de créer une grande famille Yamaha et d'être tous ensemble. Ce fut l'occasion pour lui d'annoncer que la marque a mis un accent sur sa présence en Côte d'Ivoire.

« En termes de produits, on a des gammes très variées de motos, de moteur marins et de générateurs... Nous couvrons la plupart des gammes loisir et utilitaires... », a-t-il précisé.

A noter que Yamaha Japon est l'un des sponsors officiel de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des nations.