Cote d'Ivoire: Sport et santé/Happy Run 2019 - 25 000 participants attendus

Le lancement officiel de cet événement organisé par « Sports Entertainment Côte d'Ivoire » a eu lieu le 26 juin 2019, à Abidjan-Plateau, autour du thème: « De la poudre à la lumière ».

Selon Victor Yapobi Junior, président du comité d'organisation, « ce sont 25 000 happy runners (participants) qui sont attendus ». Et pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs innovations sont annoncées.

« 2 kits: le kit classique composé de t-shirts, paires de lunettes et un pot de poudre de couleur de 100 g et 2 bouteilles d'eau pour un tarif de 5000 F Cfa et le second kit baptisé "happy bag" qui comprend 1 t-shirt, une paire de lunettes, un sachet de poudre de couleur de 100 g et 2 bouteilles d'eau mais bien plus, d'un sac, de 2 bracelets lumineux et d'un stick led pour un montant de 10 000 F Cfa.»

« Comparativement aux autres éditions où le kit était uniforme, nous avons cette année des kits de différentes couleurs, happy runfullcolor », a indiqué Yapobi Junior.

Autre innovation, précise-t-il, « il aura un nouveau trajet avec de belles surprises sur le parcours, la lumière s'invite et se mélange aux couleurs de Happy Run Party qui s'illuminera de mille feux à la tombée de la nuit, avec 8 tonnes de poudre colorée contre 4 à l'édition précédente ».

Happy Run 2019, « c'est aussi un dispositif de sécurité renforcée avec plus de 300 agents Happy Run, plus de 500 policiers aidés de 3 structures de sécurité privée », confie M. Yapobi.

Les inscriptions au Happy Run 2019 débutent ce 1er juillet sur le site de Happy Run pour un événement haut en couleurs et en poudre.

Déjà sur la page officielle facebook de l'événement, on a enregistré plus de 20 000 followers.

Présent en Europe mais lancé en Côte d'Ivoire, pour la première fois, en 2016, Happy Run est une activité de loisirs (non classée dans les compétitions sportives) mais considérée comme une activité sportive, à part entière, qui réunit les acteurs autour des valeurs de cohésion et d'échanges dans une ambiance féerique à la fin de l'année scolaire. C'est un moment de joie et de retrouvailles avant les grandes vacances.