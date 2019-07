Afrique: CAN 2019 - Qui dans les buts tunisiens face à la Mauritanie ?

Alain Giresse, sélectionneur de la Tunisie est revenu ce lundi sur quelques points qui ont fait couler beaucoup d'encre au sujet des performances des Aigles de Carthage au cours de la CAN 2019.

Le technicien a indiqué qu'il n'a pas décidé quel gardien il alignera face à la Mauritanie lors du 3e match de poule face à la Mauritanie. En effet, la Tunisie a pas mal de soucis avec ses gardiens dans cette CAN 2019. Lors de leur entrée en lice dans la compétition, les Aigles de Carthage avaient dû partager les points avec l'Angola (1-1) suite à une grossière faute de mains du gardien Farouk Ben Mustapha. Résultat, le sélectionneur tunisien avait décidé de titulariser Mouez Hassen contre le Mali ce vendredi. Un choix loin d'être gagnant. L'ancien Niçois a en effet offert l'ouverture du score sur un plateau aux Maliens. Une mauvaise appréciation de la trajectoire, des gants en peau de pêche et le tour était joué pour une sacrée bévue.

« Je n'ai pas encore décidé. Celui qui sera le plus prêt mentalement occupera ce poste. Ceci étant dit, nous sommes un groupe et la responsabilité est collective », a confié Alain Giresse.

Le technicien français a précisé que ce poste a constitué un vrai problème depuis le début de la compétition, mais que tout a été fait durant ces derniers jours pour remonter le moral des trois gardiens de but afin qu'ils retrouvent le plein de confiance. Giresse a souligné est le poste du gardien est sensible et que les erreurs commises lors des deux premiers matches ne doivent pas se produire face à la Mauritanie.

Le patron du nid des rapaces tunisiens a affirmé que les Aigles ont de fortes de chances de gagner et que le match ne sera pas facile vu la pression qui pèse sur les joueurs après les deux matches concédés face à l'Angola et au Mali. Il a ajouté que ses joueurs se sont bien préparés physiquement et mentalement pour cette rencontre décisive.