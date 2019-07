Afrique: CAN 2019 - La Tunisie ne jure que par la victoire face à la Mauritanie

L'équipe de Tunisie affrontera la Mauritanie, mardi, à partir de 19h GMT dans le cadre de la troisième journée du groupe E de la CAN 2019. Après deux matchs nuls, la sélection tunisienne doit impérativement s'imposer face à son dernier adversaire.

Une victoire face à la Mauritanie assurera aux Aigles de Carthage une qualification pour les huitièmes de finale. Si cette victoire est accompagnée d'un succès ou d'un résultat nul du Mali face à l'Angola, la Tunisie terminera deuxième de son groupe.

« Il est très difficile actuellement d'évaluer les chances de notre équipe mais le plus important c'est de gagner. Et nous avons les moyens de le faire. Les joueurs sont conscients de l'enjeu et de la pression du match. Notre problème se situe au niveau du poste particulier de gardien de but puisque nous en avons utilisé deux en deux matches », a confié Alain Giresse en conférence de presse.

La Tunisie a davantage son destin entre ses mains, et une victoire validera son billet pour les huitièmes de finale de la CAN 2019. La Tunisie a les armes pour s'imposer face à l'adversaire le plus faible, a priori, de la poule.

« Mes camarades et moi sommes conscients de l'importance de ce match. Face à la Mauritanie, nous devons maintenant faire mieux que face à l'Angola et le Mali. Nous sommes obligés de faire un grand match si nous voulons poursuivre la compétition. La pression est positive à notre niveau avant d'affronter la Mauritanie et déjà lors des précédents matches, nous avons montré que nous sommes capables de la gérer », a ajouté Oussama Hadadi, défenseur des Aigles de Carthage.