Afrique: CAN 2019 / Algérie - Les Fennecs visent la passe de trois

L'Algérie réalise un début de CAN 2019 quasiment parfait, avec deux succès en autant de matchs et est d'ores et déjà assurée de participer aux 8e de finale du tournoi en finissant à la première place du groupe C, avant même le dernier match de poule, ce soir, contre la Tanzanie.

Dans le groupe C, qui connaîtra son dénouement à partir de 19h GMT, la situation est un peu plus simple : l'Algérie, déjà qualifiée après deux victoires, affronte la Tanzanie, éliminée après deux défaites. L'enjeu pour les Fennecs, déjà assurés de terminer à la première place du groupe, consiste à enchaîner après leur victoire convaincante contre le Sénégal et confirmer ainsi leur statut de favori de la compétition. Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, ne compte toutefois pas prendre cette rencontre à la légère et souhaite que ses joueurs entretiennent la dynamique de victoires. « Nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux ; certes, nous sommes déjà qualifiés, mais il faut éviter de verser dans l'euphorie », a-t-il notamment indiqué.

Les Algériens espèrent surtout rééditer l'exploit réalisé lors de la CAN 1990, avec trois succès consécutifs au premier tour. Pour ce faire, Djamel Belmadi comptera sur du sang neuf : le sélectionneur va faire tourner, notamment aux postes de Djamel-Eddine Benlamri et de Youcef Atal, tous deux sous la menace d'une suspension.

En neuf confrontations avec la Tanzanie depuis 1973, l'Algérie l'a emporté cinq fois, pour trois matchs nuls et une victoire des Taifa Stars. Déjà qualifiée, l'Algérie entend finir son premier tour de la CAN 2019 par une troisième victoire, face à la Tanzanie ce lundi.