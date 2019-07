Afrique: CAN 2019 - Une pléthore de soutiens à Krépin Diatta avant le match contre le Kenya

Moqué sur les réseaux sociaux parce que jugé laid, Krépin Diatta peut compter sur les le soutien des Sénégalais et de ses fans d'autres pays africains. Alors que les Lions joueront un match capital ce soir contre le Kenya dans le groupe C de la CAN 2019, le milieu de terrain de Bruges a reçu de nombreux soutiens après cet épisode.

« Je pense que si on avait le choix, personne d'entre nous ne sera laid ou vilain. Donc ayons la bonne attitude et arrêtons de juger les personnes en fonction de leur culture, de leur religion ou même de leur apparence physique. Je pense qu'à ce stade, nous les Africains nous devons dépasser ces genres de chose parce que franchement cela ne contribue en rien à notre avancement. Courage champion, frère africain et frère sénégalais », écrit un de ses soutiens.

« C'est honteux de savoir qu'au 21e siècle des gens se moquent toujours de leurs prochains. Mon frère, ne te chagrine plus à cause de ça. Laisse-les dans leur animosité. On ne mange pas la beauté et l'échelle de valeur est fonction de la valeur intrinsèque de chacun. Et d'ailleurs cette beauté est relative », ajoute un autre.

« M. Diatta, le but marqué contre Tanzanie est pour moi le plus beaux but du tournoi et c'est ça l'essentiel. C'est ce que les supporters du beau jeu attendent de vous. Les idiots et imbéciles réagissent par jalousie », fait savoir un autre fan.

« Tu n'es pas laid, moi je trouve que ton physique fait ta particularité. Ca sert à quoi d avoir 1a beauté physique et être laid de cœur ? Je te soutiens mon pro », écrit encore un fan.

Florilège de réactions:

Courage Pro soit fort ,ne baisse pas les bras n'écoute pas ceux qui ce moque de toi ,mais bat toi pour aller de l'avant car il y'a certaine personne qui veulent être a ta place .

... ... ... ... ... ... ... ... ..

Cher frère Diatta

Je trouve ta réponse à ces imbéciles énergumènes comme une gifle. Tu es jeune, plein de talent et d'énergie, continue à travailler pour ta réussite sans te soucier des minables. La beauté est dans la personne, dans son profond et c'est ce qui compte le plus. Beaucoup de courage et de réussite incha Allah. Un frère algérien.

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Je t'encourage. Tiens bon ces paroles font ta force et non ta faiblesse. Un jour ils regretteront tous ce qu'ils ont dit sur toi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Continue d'avancer, si on te fait des injures c'est que tu es supérieur à ces personnes. Ne les laisse pas te dominer ni te démoraliser. Tu es là pour ton pays , pour toi et pour ta famille pas pour eux.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Courage frère et bonne continuation laisse les parloter comme des pigeons,

ils sont du temps à perdre.