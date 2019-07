Afrique: CAN 2019 - Le Sénégal qualifié pour les huitièmes, sans faute pour l'Algérie

Le Sénégal est en huitièmes de finale de la CAN 2019. Obligés de gagner ce soir pour passer au second tour, les Lions ont corrigé le Kenya 3-0.

Les choses ne furent pourtant pas faciles pour le Sénégal qui a attendu l'heure de jeu (63è min) pour ouvrir le score par Ismaïla Sarr. Le Rennais sera imité huit minutes plus tard par le joueur vedette sénégalais Sadio Mané, qui se rachetait à la 71è minute après avoir manqué un pénalty un peu plus tôt. Le même Mané porte le nombre de but sénégalais à trois à la 78è minute, cette fois en transformant un nouveau pénalty consécutif à une faute sur Sarr.

Le Sénégal se qualifie donc pour les huitièmes de finale au grand soulagement de ses supporters, inquiets après sa défaite contre l'Algérie.

Justement, dans le même groupe et au même moment, l'Algérie jouait contre la Tanzanie. Et trois sur trois pour les hommes de Belmadi qui l'ont emporté 3-0 grâce à un but de Slimani (34è) et à un doublé d'Adam Ounas (39è, 45+1).