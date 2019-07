Ile Maurice: Metro Express - Huit conducteurs de train étrangers recrutés en soutien

Tout laisse croire que les aspirants conducteurs de train ou de tram recrutés par Metro Express Ltd (MEL) pour la mise en opération du Metro Express ne sont pas prêts pour le lancement de la première phase entre Rose-Hill et Port-Louis. C'est pour cela que les autorités ont opté pour que, dans un premier temps, six Singapouriens, un Indien et un Sud-Africain soient chargés d'amener à bon port l'Urbos 100.

Du coup, l'express s'est tourné vers MEL pour plus de précisions. Sa réponse est toujours attendue depuis le 25 juin. Pourtant, le ministre des Infrastructures publiques et du Transport en commun, Nando Bodha, l'a mentionné dans son discours budgétaire.

De combien d'heures un conducteur de train a-t-il besoin pour compléter sa formation ? En France, par exemple, un aspirant conducteur suit une formation intensive de trois mois qui lui permet de comprendre et maîtriser l'environnement technique du métier. À la fin, il obtient le permis de conduite de métro ou de tram. Avant, il passe par une sélection qui s'appuie sur des tests d'évaluation scolaire en maths, de psychologie pour jauger la stabilité émotionnelle et des entretiens. Une visite médicale est obligatoire. Les chauffeurs d'autobus constituent le principal vivier pour accéder au métier de conducteur de métro.

25 conducteurs de train mauriciens sont actuellement en formation. Depuis le 20 juin, ils ont débuté la partie théorique. La partie pratique se fera à bord du simulateur Lander, qui a débarqué d'Espagne depuis plus de deux semaines. Celui-ci permettra de réduire les coûts de formation. Les conducteurs sont formés pour conduire le métro dans une situation réelle grâce à l'expertise de la société singapourienne SMRT qui assure l'operation readiness du Metro Express.

À la fin de leur formation, les conducteurs devront pouvoir opérer le métro conformément aux procédures d'exploitation et aux instructions de travail et veiller à ce que les passagers bénéficient d'un trajet sûr et confortable.