Ile Maurice: Bagarre entre marchands de briani - «Je ne suis pas Jackie Chan... »

Non, cette fois-ci, le briani ne fait pas l'unanimité. Deux marchands de briani en seraient venus aux mains le samedi 29 juin. SD, 48 ans, allègue avoir été agressé par son concurrent, à Quatre-Bornes, le samedi. Il l'accuse de harcèlement et d'intimidation avec son chien, un rottweiler, afin de le faire déguerpir.

«Il est vrai que j'opère sans permis et vend du briani. Mais ce n'est pas correct qu'on vienne m'agresser», s'insurge SD, habitant de Vacoas. «J'aurai pu perdre mon œil. Je ne suis pas Jackie Chan pour pouvoir me défendre.» Il raconte que son concurrent, qui travaille depuis 20 ans à proximité de là où SD vend son briani, vient à chaque fois avec son fils et son chien. «Ils viennent lorsque nous vendons de la nourriture du vendredi au dimanche entre 15 h 30 et 19 heures. S'ensuivent des insultes et injures à notre encontre. Mais nous n'avons rien dit», poursuit notre interlocuteur.

Or, samedi, les choses se sont dégénérés entre les deux parties. «Son fils et lui ont dépassé les bornes, samedi. Ils ont foncé leur voiture sur moi et lorsque je leur ai demandé de bouger le véhicule pour que je puisse travailler, l'un d'eux a pris une barre de fer de la voiture et a tenté de m'agresser. J'ai été blessé lorsque j'ai essayé d'esquiver.»

Blessé à la tête et à l'œil, il a consigné une déposition au poste de police de Quatre-Bornes pendant le week-end en présence de son homme de loi, Me Ilshad Munsoor. SD allègue aussi avoir perdu la somme de Rs 15 000.

Nous avons tenté d'avoir la version de l'autre marchand qui dit détenir un permis pour opérer à Quatre-Bornes. Il indique qu'il communiquera sa version des faits ultérieurement. Ce marchand a sollicité les services de Me Anupam Kandhai. Il devra donner son statement à la police demain, mardi le 2 juillet.

Une enquête a été ouverte au niveau de la police. «Ce serait plutôt un cas de larceny with violence vu que le plaignant dit avoir perdre une somme d'à peu près Rs 15 000 mais pour l'heure, aucune arrestation n'est en vue», confie une source proche du dossier.