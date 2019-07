Maroc: Adoption à l'unanimité des rapports moral et financier de la MGPAP

La 71ème assemblée générale de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), qui s'est tenue à Bin El Ouidane, les 29 et 30 juin dernier sous le thème «Un siècle de mutualité : entre accomplissements et aspirations », a adopté à l'unanimité les rapports moral et financier de 2018, tout en élisant les membres du comité de surveillance pour l'année budgétaire 2019.

En outre, cette assemblée générale qui s'est clôturée dimanche en fin de matinée, a représenté l'occasion pour les adhérents de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques ainsi que le président de son Conseil d'administration de réitérer leur volonté de répondre favorablement au récent appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que le Souverain a adressé aux participants aux activités célébrant la Journée mondiale de la santé au titre de l'année 2019. A savoir, adopter des «mécanismes mutualistes et solidaires permettant de faire face aux risques et à la tendance exponentielle des dépenses de santé», demandant au gouvernement de réformer de manière profonde et complète le système de santé national, via l'adoption des textes législatifs et réglementaires sur la réforme des soins de santé primaires et de poursuivre l'élargissement de l'Assurance maladie obligatoire (AMO), tout en conférant davantage de responsabilité aux régions, dans le cadre de la régionalisation avancée et de la décentralisation administrative.

Le Conseil a également mis en avant la teneur du message Royal et le fort engagement à garantir la santé pour tous les citoyens et à leur faciliter l'accès à des services sanitaires de proximité de bonne qualité, l'objectif final étant de compléter le projet de couverture santé universelle et de permettre l'accès équitable aux services de santé, comme le stipule la Constitution du Royaume du Maroc.

Dans ce sens, la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques a confirmé son engagement pour la mise en œuvre de la vision Royale éclairée, en décidant de la placer au cœur de ses programmes actuels et de ses activités futures.

Enfin, il a été également décidé de recourir à tous les moyens disponibles, pour atteindre les objectifs et concrétiser les décisions prises lors des assemblées générales, en intensifiant les luttes aux niveaux national, régional et local et en diversifiant l'innovation jusqu'à donner satisfaction aux revendications des adhérents notamment celles concernant l'adoption d'une résolution relative à la Caisse complémentaire de décès, et les abus du directeur de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et son non-respect pour les adhérents de la MGPAP et les ayants-droit.