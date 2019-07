Afrique: CAN 2019 - Groupe D, que faire en cas d'égalité de points

Ce lundi se dispute la dernière journée du groupe D de la CAN 2019. Le Maroc affronte l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire défie la Namibie. Tout est encore possible dans cette poule qui se peut se terminer avec 3 équipes ex aequo avec 6 ou 3 points.

Afrique du Sud-Maroc, les deux équipes voudront prendre des points. Les Bafana Bafana pour se qualifier en 1/8e et les Lions de l'Atlas pour valider leur première place. Jusque-là, tout va bien: le Maroc a montré face à la Côte d'Ivoire qu'il pouvait hausser son niveau de jeu, en décrochant la victoire (1-0) et la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, vendredi au Caire. Un nul suffira contre l'Afrique du Sud, lundi, pour verrouiller la première place du groupe D, et s'assurer d'un adversaire plus abordable en huitièmes.

Absente de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de 2017, l'Afrique du Sud est de retour dans la compétition avec l'intention d'y briller. Pour l'instant, les Sud-Africains ont perdu face à la Côte d'Ivoire (1-0) non sans faire un mauvais match, avant de dominer logiquement une faible Namibie (1-0).

La phase finale n'est pas compromise pour la Côte d'Ivoire, forte de sa victoire inaugurale contre les Bafana Bafana (1-0). Mais les Eléphants n'auront pas le droit à l'erreur contre la Namibie, lundi, sans leur capitaine Serge Aurier qui s'est blessé en cours de match et a déclaré que son tournoi était « terminé ». De leur côté, les Namibiens ont besoin d'un succès aujourd'hui et espérer une victoire des hommes de Renard sur les Bafana Bafana.

En gros ce groupe D de la CAN 2019 peut se terminer avec trois équipes avec 6 points, comme avec trois équipes avec 3 points. Qui se qualifie dans ce cas de figure?

L'article 14 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations indique qu'en cas d'égalité de points entre plus de deux équipes à l'issue des matches de groupe, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous:

- Le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées.

- La meilleure différence de buts dans les rencontres entres les équipes concernées.

- Le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées.

- La meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe.

- Le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe.

Si cette procédure ne permet pas de les départager, un tirage au sort sera effectué par le comité d'organisation.