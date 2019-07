Afrique: CAN 2019 / Bakambu - « On va croire, on va croiser les doigts »

Début de CAN 2019 chaotique pour la RDC, l'équipe s'est reprise hier face au Zimbabwe. Besoin d'une large victoire et espérer les résultats dans les autres groupes pour se qualifier, la RD Congo a su remplir le premier critère. C'est ce qui dépend de l'équipe de Florent Ibenge. Elle a étrillé (4-0) le Zimbabwe.

Les autres paramètres ne dépendent pas de l'équipe congolaise. La RDC n'a pas son destin entre ses mains. Son sort est dans les mains des autres équipes de la CAN 2019. Pour faire partie des 4 meilleurs troisièmes, des équipes actuellement classées 3èmes doivent perdre leur dernier match de groupes. Ce qui fait qu'il trop d'éventualités.

Mais l'attaquant de Beijing Gouan (D1/Chine) Cédric Bakambu, auteur d'un doublé hier croit jusqu'aux bouts.

« Il y a toujours l'espoir, on va croire, on va croiser les doigts. Je suis croyant, il n'y a pas de hasard dans la vie. On laisse notre sort entre les mains de l'Eternel et on verra ce qui se passera. Mais quoique ce qui se passera, on a la tête haute et je suis très fier de mes coéquipiers » a-t-il affirmé.

Cédric Bakambu revient sur le mauvais départ de l'équipe congolaise qui la met actuellement dans ce pétrin.

« On a mal commencé la compétition. On a eu quelques problèmes en interne. On a rectifié face à l'Egypte mais malheureusement on n'a pas su gagner la rencontre. Aujourd'hui on avait à cœur de gagner, la RDC ne peut pas se permettre de sortir de la compétition avec zéro point. On a tout donné, on a été récompensé et je tiens à féliciter mon équipe et tous ceux qui ont cru en nous », a-t-il conclu.

Il ne reste que moins de 48h aux Léopards de la RDC de connaître leur avenir à la CAN 2019.