Afrique: CAN 2019 - L'Algérie toujours souveraine devant la Tanzanie?

Victorieux lors des premières journées dans le groupe C de la CAN 2019, l'Algérie va tenter le grand chelem. Obtenir une 3ème victoire en autant de matchs dans la phase de groupe. L'adversaire en face, la Tanzanie, est bien connu de l'équipe algérienne. Ça sera ce lundi la 4ème confrontation en 4 ans entre ces deux sélections.

Ayant montré un visage séduisant avec de nombreuses facettes de son football, l'Algérie va vouloir clore les phases de groupes en beauté. Contre un adversaire, qui n'a plus rien à jouer dans ce groupe, ça semble être une formalité. Mais non! La Tanzanie à sa revanche à prendre. Les deux dernières rencontres se sont soldées par des victoires faciles des Fennecs. 7-0 à Blida le 17 novembre 2015 dans les éliminatoires de la coupe du monde 2018 et 4-1 avec un doublé de Bounedjah en match amical le 22 mars 2018.

Pour ne plus revivre cette humiliation, Samatta et ses coéquipiers vont vouloir tenir tête à la sélection algérienne. En 5 confrontations, l'Algérie mène la danse avec 2 victoires et 3 matchs nuls.

Un bilan positif qu'elle voudra pérenniser devant les Taifas Stars ce lundi au stade de l'académie militaire du Caire à partir de 19h GMT.