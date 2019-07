Afrique: CAN 2019 - Le Bénin, prêt à créer l'exploit face au Cameroun

C'est le dernier match du groupe F de la CAN 2019. La confrontation entre le Bénin et le champion en titre, le Cameroun est un match de la survie. Les deux équipes sont alors disposées à repartir avec les 3 points, synonyme de qualification.

Solide équipe pendant les éliminatoires, le Bénin l'a encore une fois démontré lors de ses deux premiers matchs à la CAN 2019. Deux matchs nuls avec des contenus plus ou moins acceptables. C'est avec l'état d'esprit de guerrier que les joueurs béninois vont affronter l'ogre camerounais.

Chances de qualifications

Métamorphosée depuis l'arrivée du technicien français dans les éliminatoires, l'équipe béninoise a progressé dans tous les compartiments de jeu. Les Écureuils ont battu les Fennecs et les Éperviers à Kouhounou pour se hisser à la deuxième place. Cette dernière victoire fut un succès de référence puisqu'ayant été conquis sans certains cadres de l'équipe. Ce qui donne plus de motivation et de détermination à aborder la CAN 2019. Son premier match en Egypte face au Ghana a été un véritable exploit. Le Bénin a donné du tournis à l'expérimentée équipe des Black Stars du Ghana.

Bien que cette équipe ait été tenue en échec par la Guinée-Bissau lors de la deuxième journée, le Bénin affronte le champion en titre avec un capital confiance. Visiblement, l'équipe béninoise es à l'aise lorsqu'elle affronte des favori. Elle aime disputer des matchs avec un statut de petit poucet. Tactiquement, c'est un collectif qui n'aime pas faire du jeu mais procède plutôt par des attaques rapides. Ayant ce même statut face au Cameroun, le Bénin pourrait créer la sensation. Avec une équipe camerounaise qui sera dans l'obligation de faire le jeu, les Écureuils peuvent surprendre à travers des contre-attaques en misant sur la vision de jeu du capitaine Stéphane Sessegnon.

Joueurs à surveiller

Mickael Poté : Il a été auteur d'un doublé face au Ghana. Outre ces buts, il est très précieux sur les côtés avec des replis défensifs et son rôle de deuxième attaquant.

Stéphane Sessegnon : Capitaine des Ecureuils du Bénin, il apporte son expérience à l'équipe. Milieu offensif de son état, il met à la disposition de la sélection, sa clairvoyance et sa capacité et jouer dans les petits espaces.

Steve Mounié: Atout numéro un dans les airs, l'attaquant béninois surprend de part ses déplacements et ses appels en profondeur. Les défenseurs camerounais sont prévenus.

Déclarations:

« On a du respect mais pas de crainte. Tous les matches on les joue pour gagner même si les adversaires sont d'un calibre différent. L'important est de récupérer et je suis sure que mes joueurs seront prêts. Tous les jours, nous essayons d'améliorer notre niveau et pas uniquement par rapport à la rencontre de demain. Mais, je me projette sur la durée » a fait savoir Michel Dussuyer, sélectionneur des Ecureuils du Bénin en conférence de presse.

Pour l'attaquant du Bénin Steve Mounié, l'équipe béninoise a l'habitude de tenir tête aux grandes équipes: « Le match du Cameroun arrive très vite. On n'a pas le temps de gamberger sur le match nul face à la Guinée-Bissau. On a déjà réalisé des performances face à des grandes équipes africaines comme l'Algérie. Alors on peut le faire. Il n'y a pas un problème d'efficacité dans l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une fausse note lors du match précédent qu'on va penser que les attaquants béninois ne sont pas capables de marquer«

Ce duel se dispute ce mardi au stade d'ismaïla sous les coups de 16h GMT.