Afrique: CAN 2019 - Incroyable !!! La RD Congo est qualifiée pour les huitièmes de finale

L'exploit réalisé lundi par la RD Congo en battant le Zimbabwe 4-0 n'a pas été vain. Les Léopards sont officiellement qualifiés pour les huitièmes de la CAN 2019 ce mardi, et c'est la fête chez les joueurs et les supporters en Egypte.

La RD Congo se qualifie parce qu'elle devance le Kenya et l'Afrique du Sud en différence de but. Avec 3 pts +0, les Léopards devancent les Harambe Stars (3 pts, -4) et les Bafana Bafana (3 pts, -1).

Toutefois, le Kenya et l'Afrique du Sud ne sont pas totalement éliminés.