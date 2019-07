Algérie: ESSS - Recrutement direct des diplômés de la 4e promotion

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam a annoncé, lundi à Alger, le recrutement direct des diplômés de la 4e promotion (2018-2019) de l'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS) au niveau des différentes caisses d'assurance sociale relevant du secteur.

Par ailleurs, le ministre a fait état de l'introduction, à partir de 2019, de programmes de formation en langue anglaise comme première expérience afin de permettre aux pays africains anglophones de bénéficier des services de cette école, et ce ,a-t-il dit, dans le cadre d'une démarche visant à "consolider le rôle de cette institution scientifique au plan régional et continental dans les domaines de la formation et l'échange d'expériences et d'expertises en matière de protection sociale".

Dans ce contexte, le ministre a mis en avant les efforts consentis dans le cadre de "la coordination et de coopération" entre les secteurs de Travail et de l'Enseignement supérieur permettant "aux diplômés de poursuivre des études de doctorat dans les spécialités disponibles à l'Ecole".

Par ailleurs, M. Haddam a fait part de la disposition de son département à concerter et dialoguer en permanence avec les différents partenaires sociaux et à écouter les préoccupations des assurés et des affiliés à l'assurance sociale et les citoyens, rappelant que les étudiants de l'ESSS avaient déjà formulé au ministère une série de revendications qui seront prises en charge en coordination avec les secteurs concernés.

La 4e promotion a été baptisé du nom du défunt "Ben Hadouga Abdelaali", premier directeur de l'Ecole ayant occupé plusieurs postes au secteur jusqu'à sa disparition en 2018.

A noter que l'école a pour principale mission d'assurer des formations supérieures dans le domaine de la protection sociale, garantir des formations continues au profit des cadres des secteurs privé et public, accomplir des études et de recherches liées au domaine de la sécurité sociale, outre l'organisation de conférences et de manifestations scientifique dans ce domaine.