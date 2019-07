Burkina Faso: Résultats du Bac au Zinda- Rires et larmes au rendez-vous

Le jury 90 du centre du lycée Philippe Zinda-Kaboré a obtenu un taux de réussite de 28,48% au premier tour du Baccalauréat série D, session 2019, avec 76 admis et 56 candidats admissibles pour le second tour sur un total de 278 prétendants, dont 11 absents. Les résultats ont été proclamés dans cet établissement abritant six jurys, le lundi 1er juillet.

Après dix jours d'attente, les candidats au Baccalauréat session 2019 peuvent souffler maintenant. En effet, les résultats du premier tour sont tombés, hier lundi 1er juillet, dans les différents centres de composition.

Au jury n°90 série D, c'est à 11 heures, que le verdict a été prononcé. Le premier candidat à être déclaré admis est Isaac Nikièma Bowendsom.

Il a été, ensuite, rejoint dans le cercle par de nouvelles bachelières que sont Afsatou Koutou, Emilie Lankoandé, Rahinatou Nacanabo... , toutes élèves du collège Notre-Dame de Kolgh-Naaba de Ouagadougou. Ils font ainsi partie des 76 admis de leur jury.

Hassan Nombré du lycée Philippe-Zinda-Kaboré, qui, à l'annonce de son nom, s'est mis devant l'assistance, le front contre le sol pour rendre grâce à Dieu. «C'est la première fois et je suis très content. Je remercie le Seigneur, car c'est grâce à lui que j'ai obtenu mon Bac», a-t-il déclaré.

Avec son premier diplôme universitaire en poche, l'élève Nombré veut s'inscrire en génie mécanique, son métier de rêve. Pour ce premier tour, son jury, l'un des six du centre du lycée Philippe-Zinda-Kaboré, a obtenu un taux de succès de 28, 48%, avec 278 inscrits au départ, dont 112 filles et 166 garçons.

Le président du jury, Dr Jean Claude Ouédraogo, a signalé 11 absents, 56 admissibles et 76 admis dont 28 filles.

Dans ce lot, il a précisé que 10 ont eu la mention «Bien» et la plus forte moyenne est revenue à l'élève du lycée Bogodogo Arouna Nabaloum avec 15, 31/20. Le jury N°80, série G2, a obtenu 107 admis (39 garçons et 69 filles) sur 266 candidats.

Le jury n°92, série D, a enregistré 84 bacheliers, dont 41 filles et 54 admissibles sur les 277 inscrits. Quant au jury N° 91, dernier à proclamer ses résultats, il a noté 61 admis et 52 admissibles.

Les statistiques des deux autres jurys, n°92 et 93 n'étaient pas disponibles lors de notre rencontre avec le président du centre, Alexis Kyélem. Il a, par ailleurs, invité les candidats à la retenue.

Il a surtout exhorté les admis à contenir leur joie et les candidats malheureux à prendre leur mal en patience. «La vie est faite de succès et d'échecs.

J'encourage les candidats malheureux à s'armer de courage et à revenir l'année prochaine pour tenter de nouveau leur chance», a conseillé le président du jury n°90 aux candidats en larmes.

Pour ce qui est du faible taux de succès, Dr Ouédraogo attend l'issue des résultats du second tour, pour donner son appréciation. Mais d'ores et déjà, il n'exclut pas les grèves qu'a connu le secteur de l'éducation pendant l'année scolaire.