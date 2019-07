Afrique: CAN 2019 - Voici comment la CAF compte départager les équipes en ballotage

Elles seront plusieurs équipes à se retrouver en ballottage ce mardi à la fin de la troisième et dernière journée des matchs de poule de la CAN 2019. Il sera alors question de les départager pour finalement retenir les meilleurs troisièmes qui s'ajouteront aux 12 équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale. Comment la Confédération Africaine de Football compte-t-elle procéder ?

Les quatre meilleures équipes finissant à la troisième place de leur groupe seront déterminées comme suit :

Dans un premier temps, il sera pris en compte le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes.

Si ce critère ne permet pas de départager les équipes, alors la CAF prendra en compte la différence de buts de tous les matches de groupes;

Il se pourrait que ce critère ne suffise pas non plus. Dans ce cas, c'est le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes qui sera l'option sur laquelle se basera l'instance pour départager les équipes.

Et si celle-ci ne suffit pas non plus, alors la commission d'organisation de la CAF procédera au tirage au dort.