Angola: Foot/D1 - Les anciens joueurs de Petro renforcent Interclube

Luanda — Le milieu de terrain Carlinhos, l'attaquant Mateus et le défenseur Mira, tous issus de Petro de Luanda, font partie des recrues d'Interclube pour le championnat national de première division de football2019 / 20, qui débutera en août.

Le club de Rocha Pinto a présenté son équipe ce lundi matin au siège du club et a annoncé l'acquisition des trois joueurs pour une saison. Carlinhos a été décisif dans le club "tricolore" de l'ère Beto Bianchi jusqu'au début de la saison dernière, mais a finalement été rarement utilisé par option technique. Mateus, connu pour ses dribbles et sa facilité de frappe, était rarement utilisé, de même que le défenseur Mira, inactif depuis longtemps en raison d'une blessure.

La liste des 30 joueurs, techniquement orientés par le Portugais Bruno Ribeiro, inclut également les attaquants Ben Traoure (Sagrada Esperança), Mussa (Mo Bejaia du Mali), le gardien João Baptista, le défenseur gauche Panilson et les milieux de terrain Jarede, Kaya (Recreativo de Libolo), Pedy (Progresso de Sambizanga) et le milieu de terrain Dji (Saurimo FC). Ont renouvelé leurs contrats avec formation affectée au ministère de l'Intérieur: Rui, Gelson (gardien), Venâncio (défenseur droit), Lomalisa (défenseur gauche), Valdez, Bac, Kinito, Abdul, Pedro (défenseurs), Mandinho, Filipe, Ito , Chicharito (milieux défensifs), Dasfaa, Mano et Paty (Milieux), Modesto et Enoque (attaquants). Edson Silva, Savané Aly, Elton Carvalho, Landu Mavanga, Carlitos, Kaporal et Silva Anato sont exemptés, tandis qu'Eldio Panzo "Lollipop", Silvio, Bernanrdo et Caleb ont été prêtés à des clubs non spécifiés. Interclube, classé cinquième lors de la dernière édition avec 44 points, effectuera un stage précompétitive du 7 au 27 juillet dans la province de Benguela.