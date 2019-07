Congo-Brazzaville: Coupe du Congo - Ca passe pour l'Etoile du Congo, ça casse pour Kondzo

Les Stelliens joueront les quarts de finale de la compétition, suite à leur victoire 1-0 face aux Interclubiens, le 29 juin, au stade Alphonse-Massamba-Débat.

L'Etoile du Congo a assuré l'essentiel pendant les quatre-vingt-dix minutes, ouvrant le score dès l'entame du match. Un coup-franc bien frappé par Mignon Mban Etou a permis à Prince Maleke de donner l'avantage à son équipe, à la quatrième minute. Après, les poulains du coach Cédric Nanitelamio ont su gérer la suite.

Le même jour, la surprise est venue de BNG, la seule équipe de la ligue 2 en lice, qui a battu, dans les mêmes installations, le FC Kondzo sur ce score identique, assurant ainsi sa qualification en quarts de finale. En effet, jusqu'à la fin de la partie, FC Kondzo n'a pas eu des ressources pour répondre à son adversaire.

Les autres rencontres se sont déroulées le 30 juin dans divers stades du pays mais les surprises n'ont pas été au rendez- vous. Plusieurs clubs attendus ont arraché leur qualification au terme des matchs à élimination directe. Ainsi, Diables noirs a battu As Vegas 2-0 à Brazzaville ; Tongo FC a perdu 0-2 face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST). A Pointe- Noire, AS Cheminots a dominé Club des jeunes 1-0 et V Club Mokanda est tombé devant Nico-Nicoyé 1-2.

Dans le département de la Bouenza, précisément à Madingou, Saint-Michel de la localité a perdu aux tirs au but 3-4 face à AC Léopards, après un match nul 1-1, au temps règlementaire. Dans les Plateaux, AS Otoho s'est imposée 1-0 devant Cara de Djambala.

Sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Congo, les équipes suivantes : Etoile du Congo, BNG, AS Otoho, Diables noirs, AS Cheminots, Nico-Nicoyé, AC Léopards et JST.