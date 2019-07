Congo-Brazzaville: Première exposition économique et commerciale Chine-Afrique - Le Congo a mis en lumière ses ressources

Dans son pavillon de quatre-vingt-dix mètres carrés tenu par Basile Obongui, directeur général du Centre congolais du commerce extérieur, le pays a présenté, sous la forme physique ainsi qu'à travers des images et textes, ses ressources naturelles et les secteurs d'investissement prometteurs.

Les divers domaines tels que la transformation agro-alimentaire, le tourisme, l'art, l'agriculture, l'artisanat et bien d'autres ont été mis en lumière. « Nous avons emmené les produits artisanaux, agro-alimentaires et les morceaux de différentes pierres précieuses et de bois de notre pays », a fait savoir Basile Obongui.

« En deux jours d'exposition, plus de vingt opérateurs économiques chinois ont été intéressés par l'investissement dans le secteur des mines. Chaque jour, nous comptons plus de cinq cents visiteurs dans le stand », a-t-il ajouté.

Cette démarche consiste à promouvoir les richesses du Congo et encourager le secteur public et privé à s'impliquer davantage pour investir dans le pays.

L'exposition a couvert une superficie de plus de quarante mille mètres carrées. Elle a attiré mille six cents entités étrangères, plus de trois mille cinq cents exposants, plus de dix mille invités et négociants, dont ceux de cinquante-trois pays africains. Elle a été répartie en divers segments: le pavillon d'exposition des pays africains ; des réalisations de la coopération économique et commerciale sino-africaine ; des projets et des programmes de coopération ; des principales provinces, municipalités et régions autonomes chinoises ; des entreprises chinoises.

Quatre-vingt-quatre accords conclus d'une valeur de 20,8 milliards de dollars

Au terme de la manifestation, le 29 juin, un total de quatre-vingt-quatre accords d'une valeur de 20,8 milliards de dollars a été conclu, dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de l'aéronautique, du tourisme et bien d'autres secteurs.

Plus de cent cinquante ministres d'Etats de différents pays africains, au nombre desquels les ministres congolais de l'Agriculture, Henri Djombo, et de l'Aménagement du territoire, Jean Jacques Bouya, ainsi que l'ambassadeur du Congo en Chine, Daniel Owassa, ont pris part à cet événement.

Durant trois jours, quatorze forums ont été organisés, en marge du salon. Ils ont été axés sur la coopération agricole sino-africaine ; le dialogue de coopération en matière d'infrastructures et de financement ; la promotion du commerce bilatéral; le développement des zones de coopération économique et commerciale; la promotion d'investissements dans les pays africains, coopération économique et commerciale B2B...

Comme bien d'autres plates-formes consacrées aux relations sino-africaines, l'objectif de cette exposition est de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties, en établissant des nouveaux mécanismes, parmi lesquels la création d'un institut de recherche, consacré à la coopération économique et commerciale sino-africaine.

L'organisation de cet événement biannuel par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial de Hunan, représente la première démarche consistant à valider les huit initiatives majeures proposées par le président Xi Jinping, lors du sommet du troisième forum sur la coopération sino-africaine.