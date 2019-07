Congo-Brazzaville: Baccalauréat technique - Deux mille deux cent quatre-vingt-deux candidats admis au premier tour

La direction des examens et concours techniques (Dec-T) a délibéré les résultats du premier tour, le 1er juillet à Brazzaville.

La moyenne de dix sur vingt a été retenue pour l'admission et celle de huit sur vingt pour l'admissibilité. Ils étaient au total 15 251 candidats inscrits sur 14 931 présents, soit 320 absents. Deux mille deux cent quatre-vingt-deux candidats (15,85%) sont admis au premier tour de l'examen et cinq mille huit cent treize sont admissibles, c'est-à-dire qu'ils vont passer au second tour (38,95 %). Les échoués sont au nombre de sept mille cent cinquante-six, soit un pourcentage de 46,92%.

Le président général du jury des baccalauréats technique et professionnel, session du 4 juin 2019, le Pr Gabriel Kissita, s'est dit satisfait au regard du travail abattu. « Nous sommes très contents des résultats obtenus. C'est une grande première, le baccalauréat a commencé le 4 juin et on publie les résultats le 1er juillet. Le score est appréciable, c'est-à-dire que les candidats ont beaucoup travaillé. Les résultats consolidés par département seront affichés lors de la proclamation des résultats du second tour », a-t-il indiqué.