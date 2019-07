Congo-Brazzaville: Education - Les Etats-Unis encouragent l'apprentissage de la langue anglaise dans la Sangha

Le chargé d'affaires près l'ambassade américaine en République du Congo, Matthew Cassetta, a remis, le 1er juillet à Ouesso, un don de livres à la bibliothèque publique, au CEG Kwame-Nkrumah, au complexe scolaire Saint-Pierre Claver ainsi qu'à six clubs de cette localité.

Remettant un échantillon du don au secrétaire général de la préfecture de Ouesso, Albert Mboungou Kimbouala, le chargé d'affaires a rappelé qu'il s'agit du sixième acte du nouveau programme de l'ambassade intitulé « English in a box », l'anglais dans une boîte en français. En effet, ce programme s'inscrit, a-t-il indiqué, dans les efforts de l'ambassade des Etats-Unis d'habituer les jeunes congolais aux connaissances et compétences du XXIe siècle, afin d'assurer un meilleur avenir pour le Congo et le monde.

« Le programme English in a box vise à renforcer les capacités d'enseignement de la langue anglaise au sein de cinquante clubs d'anglais dans des zones rurales. C'est un vrai plaisir de soutenir les clubs d'anglais ici à Ouesso et aux alentours. Je suis fier de vous pour votre engagement d'apprentissage et d'enseigner l'anglais aux jeunes », a laissé entendre Matthew Cassetta.

" La jeunesse, l'avenir de la Sangha et du Congo"

Selon lui, chaque boîte remise contient plusieurs articles et livres didactiques. Ainsi, le matériel reçu permettra d'améliorer la capacité d'enseignement de l'anglais au niveau des clubs bénéficiaires, et aux membres de s'entretenir à écouter des anglophones de langue maternelle. Le chef de la délégation de l'ambassade des Etats-Unis à Ouesso a espéré que grâce à ce programme, l'apprentissage de l'anglais sera étendu à un public plus large et pourra atteindre les zones rurales où la demande est forte.

« Je suis aussi content de faire un don de livres à la bibliothèque de l'école. Nous croyons en vous, la jeunesse, l'avenir de la Sangha et du Congo. Nous espérons que vous consulterez avec voracité ces livres. On dit aux Etats-Unis que la lecture est une ouverture sur un monde de possibilité. Saisissez-le ! », a invité Matthew Cassetta, insistant sur la nécessité d'investir dans la jeunesse.

Se félicitant de l'initiative de cette ambassade, le secrétaire général de la préfecture de la Sangha a renchéri que la lecture était la clé qui ouvre la porte de toutes les connaissances. S'adressant aux bénéficiaires, Albert Mboungou Kimbouala leur a demandé de ne pas apprendre l'anglais pour le simple passage en classe supérieure comme à leur époque. « Saisissez cette occasion qui vous est offerte. L'anglais est devenu une langue internationale, commerciale et une langue d'affaires. Monsieur le chargé d'affaires, nous allons vous accompagner dans ce projet noble que vous venez de lancer », a-t-il promis.

Notons que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, l'ambassade américaine a déjà fait des dons de boîtes à plusieurs clubs dans les départements du Kouilou, du Pool et de la Bouenza.