Cote d'Ivoire: Assemblée nationale - 11 projets de loi adoptés en Commission

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé a représenté le ministre des Affaires étrangères devant les députés.

La Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a adopté, le 1 juillet 2019, en commission, onze projets de ratification de conventions internationales.

Présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, qui représentait, pour la circonstance, Marcel Amon Tanoh, ces projets de loi ont été votés à l'unanimité des membres de cette commission parlementaire présents.

Ceux de Vox populi, Pdci-Rda et Rassemblement ont opté pour le boycott. Parmi les textes adoptés, figure le projet autorisant le Président de la République à faire adhérer la Côte d'Ivoire au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Adopté le 18 décembre 2002 à New York, cet arsenal conventionnel et législatif qui compte 81 Etats membres dont plusieurs africains a pour but, selon l'exposé des motifs, de prévenir les cas de torture et autres peines, à travers la mise en place d'un système de visites régulières des lieux de détention.

Le protocole définit la composition et le mandat du sous-comité de prévention qui compte actuellement 25 experts indépendants et accomplit une double mission.

A savoir, surveiller les conditions de détention et de traitement des personnes privées de leur liberté, par le biais de visites dans les pays ; donner des conseils sur la mise en œuvre du protocole et soutenir la mise en place du fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.

A cet effet, les Etats parties devront s'assurer de certaines modalités dont la mise à disposition par l'Etat de ressources financières et humaines suffisantes, la compétence et les connaissances professionnelles requises des experts animant ces structures.

Selon Sansan Kambilé, en autorisant le Président de la République à ratifier cette convention, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de lutter contre la torture et apporte sa contribution à l'effort commun de la promotion et de la protection de la dignité humaine.

Outre ce projet de loi, les membres de la commission des Relations extérieures ont approuvé la ratification de la Convention de Minamata sur le mercure signée le 10 octobre 2013 à Kumamoto au Japon.

Cet arsenal dote désormais la Côte d'Ivoire d'outils juridiques permettant de lutter efficacement contre les effets néfastes du mercure sur l'environnement et la santé humaine.

Et appuie les efforts du gouvernement surtout dans la lutte contre l'orpaillage sauvage qui sévit dans le pays, avec ses effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Cette convention, faut-il le rappeler, a été ratifiée par 44 pays dont 17 d'Afrique.

Les députés ont également approuvé trois projets de convention sur l'Organisation internationale du travail(Oit).

L'un a trait aux produits chimiques adopté le 25 juin 1990 par la 77e session de la Conférence internationale du travail. Un autre renvoie à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté par ladite conférence le 20 juin 2002 lors de sa 90e session.

Le dernier se rapporte à la convention sur le travail forcé adoptée par la Conférence internationale du travail, le 11 juin 2014 à Genève.

Ces différentes lois renforcent respectivement la protection des travailleurs du public et de l'environnement contre les effets nocifs des produits chimiques dangereux, contribuent à consolider la base juridique des textes déjà en vigueur et à renforcer les mesures préventives protégeant les travailleurs contre les nouvelles formes de travail forcé ; par des mécanismes appropriés de répression des auteurs.

Par ailleurs, ils ont adopté l'accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Aiea) adopté le 1er juillet 1959, sur la création de l'Agence pour l'Assurance du Commerce en Afrique (Aca), conclu le 18 mai à Grand Baie (Ile Maurice), le traité portant création de l'Institution de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques ou African Risk Capacity (Arc) et celui d'Unidropit sur les biens culturels, volés ou illicitement exportés adopté, le 24 juin 1995 à Rome.

Les élus de la nation ont manifesté leur accord pour la prise des mesures du ressort de l'état du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, adopté le 22 novembre 2009, à Rome.

Et enfin, l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la Mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York, le 4 décembre 1995.