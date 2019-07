Congo-Kinshasa: «Fleur sauvage» - Une nouvelle télénovela arrive sur StarTimes

StarTimes annonce le lancement d'une nouvelle télénovela, Fleur sauvage, au parfum tout aussi enivrant que mortel. Fleur sauvage est l'histoire d'une femme dont le courage et la détermination seront mis à rude épreuve alors qu'elle tentera d'obtenir justice pour sa famille et les habitants d'une ville. Tiraillée entre son désir de vengeance et ses sentiments, Lily Cruz se battra pour ce qui est juste sans tenter de faire justice elle-même. Dans un champ de roses, Lily est comme une fleur sauvage. En raison d'un mauvais tour du destin, ses parents meurent des mains des Ardiente, un clan politique puissant. Orpheline dès son plus jeune âge, elle doit apprendre à survivre par elle-même.

Alors que les Ardiente pensent qu'elle est décédée, elle parvient à survivre grâce à une femme au courage d'acier, Prianka. Lily prend alors l'identité de la fille de Prianka, Ivy.

Avide de justice, Lily retourne dans sa ville natale. Tout se déroule comme prévu jusqu'à sa rencontre avec son ami d'enfance, Diego Ardiente Torillo. Traité comme un paria par sa famille, Diego a grandi la rage au ventre au milieu des loups de son clan.

Diego parviendra-t-il à reconnaître en Lily la fille qu'il a pleurée toutes ces années ? Lily mènera-t-elle à son terme sa quête de justice ? Diego sera-t-il sa voie de salut ? Ne manquez pas cette nouvelle série diffusée en exclusivité sur StarTimes Novela F Plus du lundi au vendredi, à 17h30 GMT.

Dès sa première diffusion aux Philippines, «Fleur sauvage» a trôné en haut des audiences et des tendances Internet. Elle a battu le record du taux d'audience pour un épisode de série avec un taux de 35,2%.

StarTimes

StarTimes est le premier opérateur de télévision numérique en Afrique, avec près de 25 millions d'utilisateurs et un signal couvrant tout le continent. Son réseau de distribution massif est composé de 200 agences, 12 000 points de vente et 11 000 distributeurs dans plus de 30 pays. StarTimes possède sa propre plate-forme de contenus variés avec 480 chaînes d'informations, de sport, de divertissement, etc.

La vision de l'entreprise est de «Permettre à chaque famille africaine d'être capable de s'abonner à la télévision numérique et d'en jouir», en combinant les systèmes de télévision numérique terrestre et par satellite ainsi que des services de vidéo en ligne (OTT). StarTimes dispose d'un service de transmission de signal robuste pour radiodiffuseurs publics et privés, et offre aux consommateurs des programmes exceptionnels de TV payante, des services multimédia mobile et de paiement flexible. L'application StarTimes ON fournit des services de télévision en ligne et de VOD en haute définition pour une consommation faible de données. Plus d'information sur l'application StarTimes ON.