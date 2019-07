Congo-Kinshasa: CAN Egypte 2019 - La RDC presqu'assurée de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes

Visiblement, plus rien ne pourra empêcher la RDC de se retrouver parmi les quatre meilleurs troisièmes pour se hisser en 8ème de finales de la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019.

Les Léopards, en particulier, et tous les Congolais, en général, ont poussé un ouf de soulagement après la victoire des Lions d'Atlas du Maroc face aux Bafana Bafana de l'Afrique du Sud (1-0), et celle des Lions de la Teranga du Sénégal contre les Harambés Stars du Kenya (3-0) ce lundi 1er juillet, en match de la troisième et dernière journée du Groupe D.

Une belle victoire des Marocains qui ne s'est dessinée que tard, soit à la 90ème minute grâce à un but de Mohamed Boussoufa sur un coup franc, dans un match officié curieusement par un arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala. Dans l'autre match de ce groupe D, la Côte d'Ivoire a pulvérisé la Namibie 4-1. Dans ce groupe, sans surprise, c'est le Maroc et la Côte d'Ivoire qui sont qualifiés. Et, l'Afrique du Sud qui a amoindri ses chances de se qualifier comme une des meilleures troisièmes, termine avec ses 3 points (-1). Les Bafana Bafana doivent encore attendre pour connaître leur sort.

Le groupe B a déjà rendu son verdict. Ce sont les Malgaches et les Nigérians qui se sont qualifiés directement pour le prochain tour. Dans ce même groupe, la Guinée a été aussi qualifié comme un des meilleurs troisièmes. Le Burundi n'a été que le distributeur des points. Dans le groupe A, c'est l'Egypte, pays organisateur et l'Ouganda qui sont qualifiés. La RDC, troisième, attend encore son sort. Dans le groupe C, l'Algérie et le Sénégal se sont qualifiés, le Kenya doit encore attendre. Le tout sera fixé ce mardi à l'issue des matches du groupe E et F.

Le réveil d'un géant

Les Léopards se sont réveillés à leur troisième et dernière journée de la phase de poule du groupe A, en infligeant un K.O aux Warrios du Zimbabwe, dimanche 30 juin, au stade du 30 juin, situé sur l'Avenue Lumumba, au Caire. Score du match 4 à 0.

C'était un match de vie ou de mort pour les Léopards qui l'ont entamé avec une forte pression dans un jour sacré, le 30 juin, jour de l'indépendance du pays. Alors qu'on jouait à peine la 3ème minute, le capitaine Youssouf amorce une action tranchante dans le camp adverse, et sera fauché juste à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc intéressant à négocier pour les Léopards. Jacques Maghoma s'en charge, et envoie une très belle frappe, que le portier Zimbabwéen, George Chigova, va dégager à la sauvette sur la transversale, avant que Bolingi Mpangi ne vienne placer sa tête pour l'ouverture du score.

Peu après, Cédric Bakumba, bien servi par Djo Issama Mpeko à la limite du hors-jeu, se retrouve seul devant le pauvre George Chigova pour le deuxième but. L'on joue la 34ème minute. La mi-temps interviendra alors sur ce score.

A la reprise, les Léopards très fâchés vont maintenir le même rythme pour marquer deux autres buts. D'abord Bakambu Cédric sur pénalty consécutif à une faute sur lui-même à la 65ème minute, puis, Brit Assombalanga qui a bien suivi et achevé l'action de Meshack Elia à la 78ème minute.