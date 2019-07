Cote d'Ivoire: Africa sports - Le cafouillage reprend ses droits

Depuis le Caire, en Egypte, où il est allé suivre la 32e Coupe d'Afrique des nations (Can 2019), Alexis Vagba annonce son retour à la tête du club. Et pour cause, la Fédération ivoirienne de football qui l'avait interdit de toute activité liée à ce sport vient de lever la sanction.

Une bonne nouvelle pour le président Vagba qui ne cache pas sa joie. « Je suis très content que la Fif ait levé ma sanction ainsi que celle de mon secrétaire général. Je remercie le président de la Fif et ses collaborateurs pour cela.

Je remercie tous mes collaborateurs qui me sont restés fidèles et tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve », se réjouit-il.

Avant d'annoncer son grand retour : « Je mets mon retour sous le signe du pardon, de la réconciliation et de l'union autour de l'équipe. L'Africa a besoin d'aide et non d'injures et de palabres inutiles.

Elle a besoin de la participation de tous ». Des propos retranscrits par le journal en ligne RailSport qui ont mis en alerte le président intérimaire, Antoine Bahi et son équipe.

Hier, dans un hôtel à Yopougon, c'est Yagba Dogbo, l'un des sages du club, qui a fait connaître la position officielle de l'Africa aux journalistes. Entouré de quelques membres du bureau directeur, l'ancien patron des supporters sous Doré Laciné, aujourd'hui à la retraite, a été catégorique.

« La page Alexis Vagba est tournée. La Fédération ivoirienne de football que nous respectons est dans son rôle. C'est elle qui l'a sanctionné parce qu'elle a estimé qu'il a commis une faute grave. Si elle a décidé, aujourd'hui, de lever cette sanction, c'est son droit.

Mais nous disons que cette levée de suspension n'est pas opposable à l'Africa sports qui est une association autonome », a précisé Yagba Dogbo. Et de poursuivre : « Alexis Vagba, par sa gestion nébuleuse, a réussi l'exploit de retourner tout son comité directeur contre lui.

Le 11 mai dernier, l'assemblée générale du club a décidé de sanctionner M. Vagba. Un comité directeur intérimaire a été mis sur pied, conduit par le président Antoine Bahi et un audit a été commandité sur la gestion de M. Vagba.

Cet audit dirigé par Me François Soya, avocat, n'a pas encore livré ses conclusions. D'où vient-il donc que M. Vagba Alexis annonce son retour ? Il ne viendra pas tant que l'audit n'est pas terminé ! ».

Pour Yagba Dogbo, certaines personnes, en colportant les propos de Vagba, veulent mettre le doute dans l'esprit des Membres associés mobilisés (Mam).