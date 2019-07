Madagascar: Musique - Lilie chante G(i)aby dans « Ny fitiavako »

La chanteuse Lilie fière de présenter « Ny fitiavako ».

Seize titres aux multiples couleurs ! C'est le cadeau tout frais que Lilie vient de dévoiler hier, au Piment Café Behoririka

Chanteuse à voix, on l'a toujours connu comme étant une interprète. Cette fois, Lilie prête sa voix à un compositeur de renom qu'est G(i)aby. « Ny fitiavako » est un opus de 16 titres, entre le folk, le « ba gasy », ses styles de prédilection, le tout est saupoudré de toutes sortes de styles qui le rendent si unique. Oui, « Ny Fitiavako » est un titre éponyme mais ne résume pas pour autant les aspirations musicales de son compositeur dans tous ses états.

L'amour pour la musique. L'amour pour la musique, Lilie en a à revendre, toujours et encore ; cette grande passionnée du quatrième art appose sa signature vocale sur ces compositions de G(i)aby. S'entourant des meilleurs, elle a su donner plus de consistance à cet album en utilisant plus d'instruments que d'habitude, tout en primant évidemment la guitare. Si cette dernière est l'instrument par excellence, Lilie sort la grosse artillerie avec l'accordéon de Jahleky, les percussions de Jack Thierry, les baguettes de Poun, et bien sûre la guitare de G(i)aby... bref, de grosses pointures qui donnent encore plus d'envergure à l'opus.

Si Lilie n'est plus à présenter, G(i)aby, quant à lui, est un compositeur qui a fait ses armes au Conservatoire de Toulouse. Digne fils de l'illustre André Titis, également chanteur, il a choisi la voix de Lilie pour la simple raison d'un coup de foudre artistique. Après avoir vu la jeune femme en duo avec son père, G(i)aby a tout de suite décidé de collaborer avec elle. Cette voix tantôt suave, doublée d'une technicité un peu inhabituelle, fait justement le charme de ses chansons. « Pour ma part, comme on me voit souvent sur les scènes de 'ba gasy', dans des groupes de folk et différentes scènes de variété avec mes amis artistes, j'ai l'habitude de voguer entre les vagues musicales. D'autant plus que les compositions de G(i)aby m'ont plu, j'ai de suite accroché et le fruit est là », lance Lilie, visiblement fière du résultat.

Un bon travail qui mérite largement l'intérêt des mélomanes amateurs de musique variété. Rendez-vous dans les boutiques où Lilie et G(i)aby donneront le temps aux inconditionnels de découvrir les titres et de s'en imprégner, avant de prendre le chemin de la scène.