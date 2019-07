Madagascar: Capitaliser cet immense élan populaire

On parlera très longtemps de cette ferveur populaire autour des Barea.

Ces garçons ont réussi ce que tout homme politique recherche : réunir le peuple malgache autour d'un projet, faire briller son équipe à la CAN. On peut dire que c'est une chance qu'il ne faut pas gâcher. Ce formidable allant doit être utilisé pour faire avancer le pays. La balle est dans le camp des dirigeants et de tous ceux qui voudraient voir enfin Madagascar sortir du marasme dans lequel il se trouve.

Cette belle aventure, puisqu'il s'agit bien de cela, les Malgaches l'ont rêvé et elle est maintenant devenue une réalité. Ils se sont tous retrouvés dans cette épopée qui prend forme. Ce sentiment de fierté qui a uni toutes les couches de la société ne s'est jamais vu jusqu'à présent, et il peut déboucher sur quelque chose de grandiose. Le monde entier a découvert Madagascar à travers son football. Ce n'est plus l'image anecdotique du dessin animé, mais un peuple rassemblé autour du projet de son équipe nationale de football : briller lors de cette CAN. Les Malgaches se sont identifiés à leurs joueurs. Ils ont tremblé et ils ont vibré durant les matches. A bout, il y eut l'explosion de joie de toute la population.

C'est un spectacle qu'on n'a jamais vu : une foule en liesse dans toutes les villes de Madagascar. Il n'y avait aucune distinction entre les habitants de la Grande Île, quelle que soit leur origine. Maintenant, on se prend à penser au devenir de cet immense élan populaire. Il va continuer durant la suite du parcours des Barea pendant cette compétition. Mais il faudra l'entretenir par la suite et réunir les Malgaches autour d'un grand dessein, celui du développement de Madagascar. Les dirigeants en sont certainement conscients. C'est une chance qu'il ne faut pas laisser passer. Le sport, comme la culture, est un formidable moteur du développement.