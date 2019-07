Madagascar: Université de Toamasina - Investir davantage dans le capital humain

L'université de Toamasina se veut être une référence nationale en matière de développement du capital humain.

En effet, le nouveau président de cette institution, le Docteur Zafidoty Conscient, a déclaré lors de son investiture qu'il y investira davantage. Son objectif est d'ailleurs de former des jeunes diplômés compétents pouvant contribuer au développement régional. Pour ce faire, il va prioriser durant son mandat étalé sur une période de trois ans, la mise en place d'une revue scientifique et la programmation d'un enseignement supérieur répondant aux besoins de la région. En outre, un amphithéâtre pouvant accueillir 400 étudiants sera bientôt construit.

Nouvelle gérance. Comme stratégie, le nouveau président de l'université de Toamasina mise sur la bonne gouvernance et l'informatisation du système d'enseignement. Notons que cette institution accueille en ce moment 9.502 étudiants. « Dans le cadre de la nouvelle gérance de l'université, de nouvelles méthodes et approches doivent être appliquées afin d'obtenir de bons résultats. Et toutes les parties prenantes, notamment, les enseignants, le personnel administratif et les étudiants, doivent travailler de concert afin de maintenir la paix », a évoqué le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Félicitée Rejo-Fienena, lors de l'investiture de ce nouveau président de l'université de Barikadimy. A part cette investiture, des doyens et des directeurs de mentions ont été également installés officiellement. La cérémonie a été clôturée par une remise de distinctions honorifiques aux enseignants et aux membres du corps administratif de l'université.