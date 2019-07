Madagascar: Réconciliation nationale - Le CFM dépassé par les « Barea » de Madagascar?

La performance de l'équipe nationale de football, les « Barea » de Madagascar, durant la CAN (Coupe d'Afrique des Nations), a sans doute revigoré le patriotisme et la fierté nationale chez les « Malagasy ».

Effectivement, les « Barea » de Madagascar ont réussi à « concilier » le peuple et à provoquer une liesse populaire, unique en son genre. Justement, cet état est perçu d'un autre angle chez certains : le foot est un instrument conciliateur et réconciliateur. « C'est un cas qui s'est déjà produit en Côte d'Ivoire en 2016, en pleine crise, lors d'un match qui a opposé les équipes ivoirienne et 'malgache. C'est pour dire que le foot est véritablement un unificateur », se réjouit Maka Alphonse, président du CFM (Comité du « Fampihavanana Malagasy »). Quid, de ce fait, du CFM ? Et depuis sa mise en place, qu'a-t-il réalisé de concret, loin des effets d'annonces ? Effectivement, la mission du CFM, dont la principale n'est autre que la réconciliation nationale, est loin d'être une mince affaire et chaque commission au sein de ce comité « travaille » pour y parvenir. Mais n'oublions pas que le CFM n'a pas l'éternité pour rendre effective et assurer la réconciliation nationale. Et entretemps, il est alimenté par le budget de l'Etat.

Point 30. Dans cette même optique d'idée, il est plus que loisible de rappeler que « la charte de bonne conduite pour une élection présidentielle apaisée » - élaborée, entre autres, dans le cadre de la dernière présidentielle par la CENI, le Bianco, le mouvement « Rohy », « Transparency International Initiative Madagascar » - invite, sur signature, le candidat élu à « s'engager à organiser, dans un délai raisonnable, un Dialogue National pour la Refondation de la Nation et de la République, gage de la stabilité sociale ». C'est ce que relate le point 30 de cette charte. Or, nous ne sommes pas sans savoir que le président de la République, Andry Rajoelina, ne faisait pas partie des candidats qui l'ont signée et se trouve non lié par ces dispositions. De surcroît, la réconciliation nationale n'est prévue dans aucun des 13 « velirano » du président de la République. A moins que cela ne prenne une autre forme, non encore dévoilée au grand public... Quoi qu'il en soit, et compte tenu du fait que l'Etat a adopté la politique d'austérité, il est peut-être temps de revoir certaines institutions étatiques moins proactives et moins impliquées dans la réalisation de leur mission...