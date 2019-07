Madagascar: Banque - Société Générale Madagasikara lance un compte à zéro ariary

Société Générale Madagasikara lance de nouvelles offres. Il s'agit des comptes à zéro ariary qui se distinguent par le fait que ce sont des produits et services bancaires à moindre coûts.

« Dénommés Mandrosoa Plus et Akaiky, ces packs permettent de profiter pendant six mois d'un compte à zéro ariary, d'un taux de crédit Soafeno à moins de 4 points, soit 16% pour un prêt Soafeno Express, une carte Poinsettia ou Varongy Visa pour les retraits et les paiements, un compte épargne Soafiandry non bloqué pour mettre les économies à l'abri », lit-on notamment dans un communiqué de Société Générale Madagasikara. Concernant le pack Akaiky, il permet en plus le virement du compte bancaire vers un compte Mvola. Par ailleurs, le Pack Ebène Or permet aux clients à grande mobilité d'utiliser la carte Visa Gold, pour les paiements et retraits internationaux, l'achat en ligne sécurisé avec 3D Secure sur les sites « Verified by VISA », et le bénéfice d'assurance voyage.

« Société Générale Madagasikara se transforme positivement et met sa clientèle au cœur de ces changements. La capacité à embarquer collaborateurs et clients dans cette démarche démontre que l'avenir se construit ensemble. Ainsi, l'évolution de l'expérience client tient une place toute particulière ; les produits deviennent des outils du quotidien : plus simples, plus performants et en adéquation avec les besoins. Cette culture de la transformation et de la simplicité, SG Madagasikara l'applique dans ses services et ses produits ». Le lancement de ces nouvelles offres démontre une fois de plus, que le client est un acteur important dans l'avenir des produits et services bancaires.