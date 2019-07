Ile Maurice: Décès d'une vieille dame - Le médecin légiste témoigne

Ce chauffeur d'autobus plaide non coupable d'homicide involontaire, devant la cour intermédiaire.

Le procès intenté à Yousouf Waheed Powtoo a ainsi été appelé devant le magistrat Sacheen Boodhoo, la semaine dernière. Le médecin légiste, qui avait pratiqué l'autopsie sur la dame de 72 ans, qui a trouvé la mort dans l'accident avec l'autobus de l'accusé, a été appelé à témoigner. La police reproche au chauffeur d'avoir écrasé Damiantee Dabee sous les roues de son véhicule, le 26 juillet 2016, à la rue Gladstone, Rose-Hill. Le corps de la vieille dame avait été retrouvé à côté de l'autobus.

Interrogé par l'avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques, Me Roshan Santokhee, le médecin légiste indique que plusieurs blessures ont été décelées à la tête, aux épaules et au visage de la victime, dont des abrasions. «Elle avait l'épaule disloquée et des contusions sur le corps. Une hémorragie du poumon avait été détectée... if the force was a light one, the internal injuries would not result», poursuit-il.

Contre-interrogé par l'avocat de la défense, Me William de Robillard, le témoin concède que des frictions superficielles pourraient être causées par l'impact de l'asphalte sur le corps de la victime, lors de la chute. Il ajoute : «It was not necessarily a violent impact. There are various possibilities.» Toutefois, à la suite d'une question de Me Roshan Santokhee, le témoin affirme ne pas pouvoir indiquer si la dame s'est fait écraser par l'autobus. Autre témoin à déposer est le constable Dikpaul. Le policier soutient que la rue Gladstone est une voie à sens unique et qu'il n'y avait pas de passage clouté près du lieu de l'accident. Le procès se poursuivra le 25 septembre.