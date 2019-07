Ile Maurice: Affaire Roche-Noires - «La poursuite n'a pas prouvé qu'il y avait un acte illégal» affirme Me Gavin Glover

La motion «No case to answer», présentée par les avocats de Ramgoolam dans le cadre de l'affaire Roche-Noires en cour intermédiaire, a été débattue ce mardi 2 juillet, devant les magistrats Seebaluck et Jannoo-Jaunbocus. Ils se prononceront le 13 septembre prochain.

Lors des débats, Me. Gavin Glover, avocat de l'ancien Premier ministre, fait savoir qu'un vol a bel et bien au lieu au bungalow de Roches-Noires. «Rakesh Gooljaury n'a pas menti lorsqu'il a dit qu'il y avait un vol. Mais les preuves apportées ne démontrent pas qu'il a inventé le vol» a déclaré l'avocat, précisant que mentir à la police ne constitue pas un délit.

Quant à l'argument de savoir si les fonds publics ont été gaspillés pendant l'enquête, Me Gavin Glover a argué que «the police have not been sent on a wild goose chase». Dans la foulée, il a fait la comparaison avec le procès intenté à Marie-Lindley Savriacooty, où les fonds publics ont été utilisés selon lui. Pour lui, la poursuite n'a pas prouvé qu'il y avait un acte illégal.

Quant à Mes Keshri Soochit et Jean-Michel Ah Sen, ils ont fait savoir que les relevés téléphoniques produits en Cour constituent la preuve que Rakesh Gooljaury s'est déplacé à Saint-Pierre avant d'aller dans le nord de l'île dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011.