Maroc: Renouvellement de l'accord de coopération entre le ministère chargé des MRE et l'ANCFCC

Un accord de partenariat et de coopération renouvelé a été signé entre le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et de la Migration et l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie(ANCFCC).

Selon un communiqué de presse, cet accord vise à lancer une deuxième phase de la campagne de sensibilisation au bénéfice des Marocains du monde autour du programme "Mohafadati" afin de présenter les services fournis par l'Agence et de les encourager à en bénéficier, en particulier les services électroniques, et ce en application des directives de S.M le Roi Mohammed VI visant à traiter les problèmes des MRE et rapprocher les services qui leur sont fournis.

La même source a indiqué qu'à la suite du succès de l'accord et de l'impact positif de cette initiative, cet accord a été renouvelé pour continuer la coopération et le partenariat avec le ministère délégué dans tous les dossiers immobiliers de la communauté, de lancer des campagnes de sensibilisation communes sur le système de conservation foncière et des services électroniques de l'Agence et de répondre aux demandes, plaintes et attentes des MRE.