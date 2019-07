Afrique: CAN 2019 - Rester dans la continuité, l'objectif du Mali face à l'Angola

Une victoire et un match nul dans le groupe E de la CAN 2019, le Mali a véritablement montré de belles choses. Déjà qualifiés, les Aigles du Mali auront à cœur de finir sur une bonne note et aborder la phase à élimination directe avec un capital confiance.

Récidivé en termes de résultats et de production de jeu devant l'Angola, c'est le réel objectif du staff malien. C'est sans compter sur la détermination et la fougue de la jeunesse angolaise qui ont une dernière chance de se qualifier.

Mais en conférence de presse, le sélectionneur malien a rappelé une chose, la gagne.

« Chaque être humain a ses ambitions, moi je suis un gagneur. Je ne viens pas pour perdre. C'est vrai que nous avons une belle génération mais le Mali a eu des générations toutes aussi belles mais où sommes-nous arrivés ? En dehors du talent, il faut du caractère. Toutes les équipes qui sont ici sont talentueuses mais pour gagner, il faut du caractère » a fait savoir Mohamed Magassouba, sélectionneur du Mali.

Le capitaine ds Aigles du Mali Abdoulaye Diaby, l'équipe ne se focalise que sur son objectif:

« Avec 4 points, normalement on devrait passer. Il nous reste un match très important que ce soit pour la qualification ou pour la confiance du groupe. On a fait deux bons matchs. Le deuxième était bon aussi même s'il y avait moins de buts. Demain, on a un match important après une victoire et un match nul. On sait que l'Angola jouera sa qualification mais nous ne nous occupons que de nous. Ce sera un beau match. Le plus important, c'est de rester concentrés sur nous« .

Pour rappel, la dernière confrontation entre ses deux sélections en CAN s'est soldée par un score nul avec beaucoup de buts (CAN 2010; 4-4).