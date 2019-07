Afrique: CAN 2019 - La réaction de Sébastien Migné réveille le Sénégal, Wanyama regrette

Le Sénégal a explosé le Kenya dans le groupe C de la CAN 2019 et se rassure avant le second tour. Avant cette rencontre, le sélectionneur Kenyan Sébastien Migné a lancé une pique, ce qui n'aurait pas enchanté les joueurs sénégalais. D'où la réponse sur la pelouse de façcon virulantes.

Dans ce match, les Kenyans n'ont pas tenu la comparaison devant les joueurs Sénégalais. Malgré que le gardien des Harambee Stars ait retardé l'échéance, les Lions du Sénégal ont su trouver la faille à la 61ème minute sur un but splendide d'Ismaila Sarr. Mané, auteur d'un doublé clos le récital offensif.

« C'était dur. On savait que ça n'allait pas être difficile. Le Sénégal est une grande équipe. On est déçu car on a fait des erreurs individuelles qui ont valu ces buts. On ne s'attendait pas à ça et dans le haut niveau ces erreurs se payent cash. Le Sénégal a montré que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs. Je pense que le Sénégal était plus fort, même si on a fait des erreurs » a déclaré le capitaine du Kenya Victor Wanyama.