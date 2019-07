Afrique: CAN 2019 - Contre le Cameroun, Mickaël Poté promet la qualification aux Béninois

N'allez surtout pas dire à Mickäel Poté que tout est fini pour le Bénin en dépit de ses deux matchs nuls. N'essayez même pas de le convaincre que les Ecureuils ne peuvent rien contre l'ogre camerounais ce mardi. Alors que l'attaquant et ses coéquipiers affrontent les Lions indomptables aujourd'hui pour le compte des derniers matchs de poule de la CAN 2019, Poté se veut optimiste. Mieux, l'auteur du doublé contre le Ghana promet la victoire au peuple béninois.

« Il faut attendre mardi et vous allez voir... », a-t-il lancé aux supporters dans un message posté sur sa page Facebook.

D'après Mickaël Poté, le match contre le Cameroun n'aura rien à voir avec celui joué contre la Guinée Bissau.

« Ce n'est pas parce qu'on n'a pas battu la Guinée Bissau qu'on n'y arrivera pas. C'était le match le plus difficile. On l'avait dit et on le savait. On n'a pas perdu. Ça, c'est important aussi. On est encore dans la compétition. Ça reste un match. Vous verrez. Beaucoup de personnes pensent que, voilà, c'est fini et tout. Ce n'est pas fini », a-t-il promis.

Les Béninois seront devant leur écran cet après-midi à 16H GMT pour voir de quoi seront capables les Ecureuils.