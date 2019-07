Afrique: CAN 2019 - Les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale

Les groupes E et F de la CAN 2019 vont livrer les dernierès équipes qualifiées. Au terme d'un combat acharné dans les autres groupes, les plus constants dans le jeu, les plus mordants sur le plan défensif et offensif ont su tirer leur épingle du jeu.

12 pays qualifiés sont dèjà connus, les 4 restants seront dévoilés à l'issue des affiches du jour.

Voici les équipes qualifiées par groupe avant les derniers matchs de ce mardi :

GROUPE A : Égypte 9 points +5 ; Ouganda 4 points +0 ; RDC 3 points +0

GROUPE B : Madagascar 7 points +3 ; Nigéria 6 points +0 ; Guinée 4 points +1

GROUPE C : Algérie 9 points +6 ; Sénégal 6 points +4

GROUPE D : Maroc 9 points +3 ; Côte d'Ivoire 6 points +3

GROUPE E : Mali 4 points +3 (-1 Match)

GROUPE F : Cameroun 4 points +2 (-1 Match)

Le Mali et le Cameroun sont déjà qualifiés bien qu'ils n'aient pas encore joué leurs derniers matchs de poules. Le Kenya (3 points -4) 3ème dans le groupe C et l'Afrique du Sud (3 points -1) 3ème dans la poule D doivent attendre les résultats finaux de ce mardi afin de connaître leur sort.

Actuellement, il ne reste que 4 places pour 8 équipes.