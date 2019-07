Cote d'Ivoire: Distinction - 30 travailleurs de NAS Ivoire honorés

Ils sont 30 travailleurs de National aviation services (NAS) Ivoire qui ont été décorés dans l'ordre du mérite d'honneur du travail.

Parmi eux, 21 Grand or dont certains ont passé plus de 40 ans de service (de l'ex-Air Afrique à NAS), 4 Or, 1 vermeille et 4 Argent. C'était le 27 juin 2019, à Abidjan-Port Bouët (Route de l'Aéroport).

"C'est le couronnement d'une vie professionnelle bien remplie reconnue par NAS et reconnue par la nation. C'est la preuve que le monde du travail ne s'exprime pas seulement en terme de revendications de droit.

C'est aussi l'occasion de partage de joie et de bonheur. Aussi s'inscrit-t-il dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara qui veut donner au développement un visage humain et social.

Bon vent à la retraite et très bonne santé", a indiqué l'inspecteur général Bolou Bagaté, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale.

Pour Jean-Louis Ekra, président du conseil d'administration de cette entreprise, cette action traduit la reconnaissance et rend hommage aux travailleurs dont les mérites ont été reconnus par la nation. "A travers cette décoration, c'est NAS Ivoire qui est honorée", a-t-il soutenu.

"Cette cérémonie vise a saluer les valeurs professionnelles des travailleurs qui ont consacré une partie de leur vie au service de cette entreprise.

Ceux qui ont bien souvent bravé les intempéries pour permettre à cette société d'atteindre ses objectifs", a affirmé Marius Bessy, conseiller technique, représentant le ministre des Transports.

Aussi a-t-il invité les travailleurs encore en activité à se nourrir d'espérance et à travailler avec assiduité et abnégation, et à user du dialogue pour résoudre les crises d'où qu'elles viennent.

"Les revendications sont un droit du travailleur mais elles ne doivent pas menacer la survie de l'entreprise", a-t-il recommandé.

Au nom des travailleurs de Nas Ivoire, Tanoé Kouassi a exprimé sa gratitude à la direction de NAS Ivoire pour cette marque de distinction. Avant de souhaiter un climat social apaisé au sein de l'entreprise.

Créée par décret en 2002, sur les traces de l'ex-Air Afrique, NAS est présente dans neuf 9 aéroports dans le monde avec 400 000 fret traités, 70 000 vols l'an et 130 compagnies partenaires, certifié ISO 9001 en 2015, certification Isago.