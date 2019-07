Congo-Brazzaville: Alimentation scolaire - Le programme McGovern-Dole, un véritable stimulant dans les écoles Ora de la Sangha

L'un des établissements couverts par le programme, sur les dix-sept implantés dans le département, a été visité, le 1er juillet, par une délégation de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique en République du Congo. Elle est repartie satisfaite du travail qui s'y fait.

Lancée le 1er mars 2018, à Brazzaville, à travers une convention signée entre le gouvernement congolais, l'ambassade des Etats-Unis et le Programme alimentaire mondial (PAM), la composante alimentaire du programme McGovern-Dole fait déjà parler d'elle. Aide au développement du département de l'agriculture des Etats-Unis, ce programme vise la réduction de la faim et l'amélioration de la nutrition ainsi que des résultats en matière d'alphabétisation pour les enfants du préscolaire et du primaire, en particulier des filles.

En effet, d'un montant de trente millions de dollars, soit environ quinze milliards francs CFA, cette nouvelle contribution du gouvernement américain permet au PAM, agence d'exécution, d'assister pendant cinq ans, cinquante-quatre mille élèves dans quatre cent-soixante-dix écoles. Mis en œuvre pour la période 2018-2022, McGovern-Dole interviendra dans les zones rurales de six départements du pays, ayant les niveaux d'insécurité alimentaire et de malnutrition élevés et un taux de scolarisation en dessous de la moyenne nationale.

Il s'agit de la Bouenza, de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux, de la Likouala et de la Sangha, avec un accent particulier sur les écoles Ora (Observer, réfléchir, agir).

De bons résultats scolaires cette année

Directeur des écoles Ora sur l'axe Mambili, Kevin Eyenga, qui a accompagné la délégation conduite par le chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Congo, Matthew Cassetta, au village Elongue, situé à 30 km de Ouesso. Il ne dit pas le contraire. « La cantine scolaire joue un rôle considérable, c'est un grand stimulant. Contrairement à 2015-2016, nous avons commencé à bénéficier de l'alimentation scolaire à partir de 2017. Donc, au regard des effectifs de 2015, nous observons aujourd'hui qu'il y a un grand changement. Quant aux résultats sur le terrain, ils sont satisfaisants. Par exemple, après les compositions de fin d'année, nous avons soixante-dix-sept admis contrairement au 2e trimestre et l'année dernière. Nous enregistrons tous ces résultats grâce à la cantine scolaire », a-t-il témoigné.

Présentant la carte scolaire des écoles Ora dans la Sangha, Kevin Eyenga a rappelé que le département en comptait dix-neuf dont dix-sept soutenues par le PAM. Le tout pour plus de deux mille apprenants, répartis dans ces différentes écoles. Sur le plan pédagogique, il a indiqué que les animateurs des écoles Ora bénéficiaient de l'apport des inspecteurs du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation.

Le cycle des écoles Ora, précisons-le, s'arrête seulement au niveau 3, c'est-à-dire le CE1. Après cette étape, l'apprenant va directement à l'école publique (circuit formel) où il commence à partir de la classe de CE2.

Mais les problèmes ne manquent pas. « Nous rencontrons d'énormes difficultés surtout pour le déplacement. Donc, nous demandons aux pouvoirs publics de trouver un moyen roulant pour nous faciliter le transport et la distribution les aliments. Cette année, il n'y a pas eu de rupture d'aliments, le problème se trouve au niveau du transport parce que les aliments peuvent partir de Brazzaville pour Ouesso, mais pour ravitailler les centres dissimilés un peu partout, c'est difficile », a plaidé Kevin Eyenga.

Notons que pour permettre aux responsables des écoles Ora de maintenir les apprenants dans le village, notamment ceux d'Elongue, le chargé d'affaires américain leur a remis des ballons pour la pratique du football.