Congo-Brazzaville: Festival To sangana - La première édition prévue ce week-end

L'événement culturel et artistique se tiendra à Brazzaville, du 6 au 7 juillet, au stade d'Ornano.

Le festival prévoit des concerts musicaux, des spectacles de danses, du slam et de l'humour. A cette occasion, il est aussi réservé un espace dédié à la gastronomie congolaise, à l'exposition et à la vente de produits bio et accessoires de fabrication locale, à la distribution de graines et plantes locales ainsi que biens d'autres surprises.

Cet événement, comme son nom "To sangana" (unissons-nous ou rassemblons-nous) l'indique, est un projet culturel et écologique visant à mettre en valeur les arts plastiques et les arts de la scène dans une atmosphère de cohésion et de partage. Initié par de jeunes artistes congolais, il se veut une plate-forme où chacun peut profiter de l'expérience de l'autre, en vue de se faire un nouveau réseau.

Pour sa première édition, le festival "To sangana" connaîtra la participation de Biz Ice, Key Kolos, Nix Ozay, Double R, Swxxg Milly, Young Ace, Mariusca, Eph, GLN, Asapolis, Jos'art, Zomx, Guer2Vie, Thales Zokene, Boa Mokonzi, Du criimo, Mando, Jojo Fly, Emma Boss, Cladarou, Hardy style, Jarnac, Vael Fils, Rhino Bears, Black Panda, Philanthrope, Armée street, etc.

Le festival débutera à partir de 16h 00 et le ticket d'accès est vendu à deux mille francs CFA.