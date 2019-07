Congo-Kinshasa: Une nouvelle zone touchée par Ebola

L'épidémie vient d'être signalée à Ariwara, dans la province de l'Ituri, auprès d'une femme qui s'y est réfugiée fuyant les équipes de riposte, après la mort de deux de ses enfants à Beni, les 18 et 22 juin, des suites de la maladie.

Selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé du 29 juin dernier, la mère de cinq enfants avait quitté clandestinement Beni, le 26 juin, pour se réfugier chez sa sœur dans la zone de santé d'Ariwara où l'alerte a été lancée. Les équipes de riposte se sont déployées pour retrouver tous ses contacts. A ce jour, elles ont listé cent soixante-dix-sept personnes et quarante d'entre elles ont été vaccinées.

Le ministère de la Santé rappelle que depuis le début de la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola, le cumul des cas est de 2 338 dont 2 244 confirmés et quatre-vingt-quatorze probables. La même source renseigne que la maladie a tué 1571 personnes dont 1477 cas confirmés et quatre-vingt-quatorze probables. Par ailleurs, six cent cinquante-trois personnes ont été déclarées guéries. Toutefois, il est à noter que trois cent soixante cas suspects sont en cours d'investigation.

Parmi les nouvelles infections, treize nouveaux cas ont été confirmés, dont trois à Mabalako, deux à Beni, deux à Lubero, un à Vuhovi, un à Ariwara, un à Alimbongo, un à Biena, un à Katwa et un autre à Kalunguta. Huit nouveaux décès de cas confirmés ont été signalés dont trois communautaires et cinq décès au centre de traitement Ebola: quatre à Butembo et un à Katwa. Neuf personnes ont été guéries et sont sorties des centres de traitement: cinq à Mabalako et quatre à Beni.

Dans le souci de freiner la chaîne de propagation de la maladie, les équipes de riposte poursuivent les activités de vaccination. Près de cent cinquante mille personnes ont déjà été vaccinées. Cette opération en ceinture cible les professionnels de santé qui soignent les malades d'Ebola, leurs contacts et les contacts des contacts.