Algérie: CAN-2019 (3e journée/Gr.C) - L'Algérie domine la Tanzanie 3-0

Le Caire — La sélection algérienne de football s'est imposée largement devant son homologue tanzanienne sur le score de 3 à 0 (mi-temps : 3-0), lundi au stade Al-Salam du Caire, pour le compte de la 3e et dernière journée (Gr.C) de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019).

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Slimani (35') et Ounas (39', 45'+1).

Avec cette troisième victoire, les Algériens terminent la phase de poules du groupe C avec un total de neuf points, alors que la Tanzanie, pour sa deuxième participation à une phase finale de la CAN, a quitté la compétition avec trois défaites (0 point).

Dans l'autre match du groupe C, le Sénégal a validé son billet pour les huitièmes de finale, en battant le Kenya sur le score de 3 à 0. Les buts sénégalais ont été inscrits par Ismaila Sarr (63') et Sadio Mané (71' et 78'). Le Kenya occupe la 3e place avec 3 points.

Cette phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019) se déroule du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés en huitièmes de finale.

Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue du match Algérie - Tanzanie (3-0), disputé lundi soir au stade Al-Salam du Caire, dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr.C) de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (21 juin - 19 juillet) :

-Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : "Je suis très fier de mon équipe. Nous n'avons pas raté l'occasion d'enchaîner un troisième succès de rang. Je suis très content par les joueurs alignés ce soir. C'est le meilleur résultat qu'on puisse réaliser dans le premier tour. Brahimi a un petit problème de santé, il était dans l'incapacité de jouer. Je ne veux comparer les différentes équipes nationales d'Algérie. En 1990, l'Algérie avait gagné la CAN. Il reste du chemin, l'objectif n'était pas gagné nos matchs en phase de poules, mais de gagner le tournoi. Concernant la performance d'Ounas (deux buts et une passe décisive, ndlr), il a fait un bon match, c'est bien pour la suite. Je refuse de qualifier les joueurs alignés ce soir de remplaçants. Ils appartiennent tous à l'équipe nationale. C'est une grosse satisfaction, ils sont très impliqués depuis le stage de Sidi Moussa, ils attendaient la moindre occasion pour pouvoir s'exprimer. J'ai décidé de faire tourner l'effectif, ça va de soit de laisser au repos les éléments qui ont participé aux deux premiers matchs.

Désormais, nous sommes devenus l'équipe à battre. L'Egypte, le Maroc, et le Sénégal constituent de gros clients. Concernant l'incorporation de Mahrez, c'était important de le faire jouer pour garder cet aspect de confiance et améliorer les statistiques, au même titre que Bounedjah. Il y'a eu une préparation qui a été judicieuse, on s'est peu trompés jusque-là. Les joueurs sont investis dés le départ ce qui n'est pas facile. Il y'a de multitudes d'éléments qui nous ont permis de bien démarrer la compétition, ce n'est pas du hasard, il y'a eu un travail de fond qui s'est fait opérer.

Nous sommes devant des matchs à élimination directe, nous sommes dans un autre état d'esprit, ça va être aux couteaux, ça passe ou ça casse, il va falloir être très concentrés. Il y'a eu des acquis qu'on va travailler dessus. S'il y'aura une préparation particulière qui sera faite ça sera sur uniquement le plan psychologique".

- Emmanuel Amunike (sélectionneur/ Tanzanie) : "Le match était très disputé de part et d'autre. Nous avons bien entamé la rencontre, mais avec des soucis sur le plan défensif. L'Algérie est redevenue très forte. Nous avons commis des erreurs, ce qui a permis aux Algériens de nous surprendre à trois reprises. En seconde période, j'ai fait des changements pour exercer un pressing sur l'adversaire, mais nous avons manqué de chance. Je félicite l'Algérie à qui je lui souhaite bonne chance dans la suite du parcours. La Tanzanie manque d'expérience, ce qui explique notre parcours négatif dans cette compétition. C'était notre dernier match ici en Egypte. Nous devons tirer les enseignements pour pouvoir progresser. Au risque de me répéter, participer à cette CAN-2019 constitue pour nous un exploit".

- Adam Ounas (désigné homme du match/ Algérie) : "L'objectif de ce match était de ne pas encaisser de buts. Le sélectionneur nous a fait confiance, et ça a payé. Je suis très satisfait sur le plan personnel, avec un doublé et une passe décisive. C'est un choix du coach, j'étais deux fois sur le banc. J'avais un problème musculaire avant cette CAN. J'ai prouvé ce soir que j'ai beaucoup d'envie. Maintenant, nous devons être très solides en vue des 1/8es de finale. Notre objectif est d'aller le plus loin possible dans ce tournoi".

- Riyad Mahrez (milieu offensif) : " Comme je l'ai déjà dit après notre victoire face au Sénégal (1-0, ndlr), nous sommes très contents de cette qualification surtout que nous avons remporté nos trois matchs lors de cette phase de poules, mais pour l'instant nous n'avons encore rien accompli. Cette qualification et ce parcours sans-faute nous permettent d'aborder notre prochain match en toute sérénité. Il faudra justement utiliser cet état d'esprit qui nous servira forcément pour notre rencontre des 1/8es de finale. Nous sommes décidés à nous battre et à tout donner lors de la prochaine rencontre ".

-Mehdi Abeid (milieu défensif) : " Ce soir face à la Tanzanie, on a été irréprochables sur le terrain. Nous avons réussi à maquer trois buts sans encaisser. C'est une belle chose de boucler le premier tour avec trois victoires en autant de matchs. Nous devons continuer de cette manière, d'autant que rien n'a été fait encore. Il nous reste j'espère de gros matchs à jouer. Concernant notre adversaire en 1/8es de finale, je n'ai aucune préférence particulière ".

- Andy Delort (attaquant) : " Je suis très content, j'ai pris beaucoup de plaisir d'autant plus que c'était un beau match. Je voulais faire un maximum de passes, être solide défensivement et donc que du bonheur avec le reste de mes coéquipiers (il venait de signer sa première titularisation, ndlr). Cela fait un moment que l'équipe a changé et le coach apporte beaucoup par rapport à ça. C'est un super entraîneur car il arrive à bien nous parler et à faire en sorte qu'on soit toujours bien concentrés, et ça fait du bien à tout le monde. Nous sommes restés rigoureux. Nous avons joué un beau football, donc il y avait l'art et la manière ce soir ".