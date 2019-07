Congo-Kinshasa: Les leaders de l'opposition prêts à s'unir autour de Félix Tshisekedi

Aider le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, à s'affranchir de Joseph Kabila, autorité morale du FCC, est la piste que propose Franck Diongo aux leaders de l'opposition pour s'engager résolument dans la voie du changement. Vœu de tout un peuple.

Privilégier l'intérêt national au-delà des ambitions, c'est la logique « salvatrice » dans laquelle s'inscrit l'opposant Franck Diongo. L'ancien prisonnier emblématique sous le régime Kabila entend ainsi rallier tous les autres opposants d'hier, au sein d'un bloc de soutien au nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans l'objectif de déjouer toutes les cartes d'un possible retour au pouvoir de Joseph Kabila, considéré par Franck Diongo, comme le vrai problème du Congo.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les consultations que mène le président national du Mouvement lumumbiste progressiste (MLP). Franck Diongo, qui se veut hors clivage politique au sein de l'Opposition, a déjà réussi à convaincre pour la cause ses pairs opposants. Il affirme avoir partagé sans hypocrisie, son idée à Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Moïse Katumbi, et Jean-Claude Muyambo.

Dans la foulée, Franck Diongo a consulté hier lundi 1er juillet d'autres leaders politiques emblématiques du pays pour constituer un bloc autour du président de la République en vue de travailler pour le redressement rapide de la RDC qui est à genou.Tôt le matin, Diongo a commencé sa journée dans la résidence de Ne Muanda Nsemi avec qui ils ont pris le ferme engagement d'impulser une dynamique de paix et de travail pour sauver la République en danger.Juste après, celui qu'on surnomme « Héros vivant » a échangé pendant quelques heures avec Eugène Diomi Ndongala en sa résidence de Macampagne, à Kinshasa. Les deux leaders se sont accordés à se constituer une force derrière le chef de l'Etat.

Dans ce bloc, l'on compte déjà Jean-Claude Vuemba, un autre leader. Pour ce dernier, il faut empêcher tous les médiocres de revenir aux affaires.Gérard Mulumba déjà étiqueté UDPS, entend à son tour mouiller le maillot pour porter haut l'initiative de Franck Diongo.

Ce dernier motive sa démarche en ces termes : « La menace qui pèse contre le pays est plus vaste que nos ambitions. Je dois agir comme réconciliateur, rassembleur, démocrate et pacificateur pour construire la paix et expliquer aux Congolais qu'attaquer aujourd'hui Félix Tshisekedi c'est faire le jeu de Kabila ».

Et de poursuivre : « Il faut une autre approche qui permettra à ce que le grand Congo qui est à genou essaie de se mettre debout. Toutes les composantes du pays doivent se mettre ensemble pour décider de l'unité d'action et l'unité des vues dans le seul but de sauver le Congo qui est notre pays à tous ».

Pour Franck Diongo, l'enjeu principal, c'est la libération du Congo. Il estime ainsi que la majorité écrasante du FCC dans les deux Chambres du Parlement repose sur un plan connu, destiné, à terme, à changer la Constitution sans passer par le référendum. En même temps, les deux Chambres du Parlement vont, à tout moment, brandir la menace de mettre en accusation le président de la République. « L'idée qui transparait est celle de la balkanisation du pays. Je conscientise les Congolais pour qu'ils comprennent que le président Félix Tshisekedi ne va pas trahir et il ne sera pas un instrument de Joseph Kabila... ». promet-il.